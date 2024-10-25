Киевляне убеждены, что их травят: что происходит в столице

В 2024 году в столице значительно участились случаи ухудшения состояния атмосферного воздуха. По мнению киевлян, значительно ухудшают состояние воздуха и выбросы работающих на территории города предприятий. В начале октября жители Киева обратились к власти города с требованием проверить выбросы предприятий, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Киев24".



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Ответная петиция набрала 6000 голосов, необходимых для рассмотрения.

Отметим, что в петиции жители Отрадного и Южной Борщаговки жалуются на вонь от асфальтобетонного завода. По их словам, предприятие активизировалось с 2022 года. Его работники выбрасывают вредные вещества утром и вечером. Из-за этого самочувствие людей ухудшается. Автор обращения убеждена, что предприятия отравляют жителей Южной Борщаговки и Отрадного выбросами оксида углерода, формальдегида и других соединений. Их не останавливают ни проверки от профильных органов, ни запрет на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Она призвала рассмотреть проблему выбросов по адресу ул. 9 (Девятого) Мая, 49.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что киевляне неоднократно жаловались столичным властям на качество воздуха в Подольском районе. Обращали внимание столичных чиновников, что деятельность ООО "АДМ" значительно ухудшает состояние воздуха. Столичные власти долго рассматривали поднятый вопрос и наконец приняли решение в пользу жителей столицы.

Киевская городская военная администрация приняла распоряжение об остановке действия разрешения на выбросы загрязняющих веществ, выданного ООО "АДМ".



