Тотальный блэкаут в Киеве на недели? Каким будет худший сценарий зимы

Перебои с электроэнергией и водоснабжением в Киеве в октябре заставляют задуматься о самом плохом сценарии. Президент Украины Владимир Зеленский уже сообщает о значительных повреждениях энергообъектов. Сможет ли Россия зимой погрузить Киев в тотальный блэкаут – ответили три модели искусственного интеллекта.

Блэкаут. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает октябрьские отключения серьезным предупреждением перед зимой. Если из-за атак останавливается транспорт, исчезает вода и темнеют целые районы, проблема выходит далеко за пределы бытовых неудобств.

В то же время полное и длительное обесточивание Киева неизбежно. Энергетики ремонтируют поврежденное оборудование, а город готовит резервные источники питания для критической инфраструктуры. Наибольший риск возникнет, если новые удары будут быстрее, чем специалисты будут успевать восстанавливать систему. Тогда отключения могут продолжаться дольше, а проблемы с электричеством будут влиять на отопление и водоснабжение.

Чат-бот Grok также не считает многонедельное полное обесточивание наиболее вероятным сценарием. Среди факторов, которые могут помочь столице, чат-бот называет разветвленность энергосистемы, импорт электроэнергии из Европы, генераторы и ремонтные бригады.

Однако опасность длительных отключений остается высокой. По оценке Grok возможны перебои со светом продолжительностью 12-16 часов в сутки, проблемы с отоплением, водой и освещением улиц. Особенно сложной ситуация может стать во время сильных морозов, когда потребление электроэнергии будет расти.

Чат-бот DeepSeek прогнозирует более пессимистический сценарий. Чат-бот отмечает системные удары по теплоэлектроцентралям и предполагает, что зимой Россия продолжит атаковать подстанции и распределительные сети.

По его оценке, в сильные морозы повреждения энергетической инфраструктуры могут парализовать целые районы. DeepSeek утверждает, что Киев уже переживал периоды, когда электроэнергию подавали всего по 2–3 часа в сутки, а значительная часть домов оставалась без отопления.

По мнению DeepSeek, главная опасность заключается не только в отсутствии электричества, но и в том, что могут возникнуть проблемы с теплом, водой и связью.

В заключении, все три чата-боты соглашаются: зимние удары по энергетике могут иметь более тяжелые последствия, чем октябрьские отключения. Они также признают риск продолжительных перебоев с электричеством, водой и отоплением.

Различаются оценки масштаба угрозы. ChatGPT отмечает возможность восстановления системы, Grok прогнозирует длительные отключения, но не полный коллапс, а DeepSeek предполагает худший сценарий с масштабными проблемами в работе города. Следовательно, тотальный и длительный блекаут нельзя считать неизбежным, но отвергать риск серьезного энергетического кризиса зимой оснований нет.



