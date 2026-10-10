Київ залишився без метро та води, і не тільки: що викликало перебої у столиці

У Києві виникли серйозні перебої з електропостачанням після пошкодження енергетичного об'єкту Київської області. Через відсутність напруги тимчасово призупинили рух поїздів метро та роботу ескалаторів. Також в окремих районах столиці почалися проблеми із водопостачанням. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Метро у Києві. Фото: з відкритих джерел

За інформацією міської влади, ситуація із забезпеченням Києва електроенергією погіршилася після пошкодження об'єкта енергетичної інфраструктури за межами міста. Наслідки аварії торкнулися відразу кількох систем життєзабезпечення столиці.

Окрім зупинки метро, тимчасово припинив роботу електротранспорт у Голосіївському районі. Перебої також торкнулися окремих частин Солом'янського, Шевченківського та Печерського районів. Обмеження пов'язані з відсутністю напруги у енергосистемі.

Окремою проблемою стало водопостачання. У деяких частинах міста виникли перебої з подачею води, а профільні фахівці розпочали роботи з відновлення послуги. У КМДА зазначили, що комунальні служби займаються усуненням наслідків ушкодження енергетичного об'єкту.

Зупинка метро та наземного електротранспорту може ускладнити пересування містом, особливо в години підвищеного навантаження. Пасажирам варто враховувати можливі зміни у роботі громадського транспорту та заздалегідь планувати маршрути.

Поки що відновлення енергопостачання залишається ключовою умовою для повернення транспорту до звичайного режиму роботи. У міській адміністрації стежать за ситуацією та вживають заходів для стабілізації роботи критичної інфраструктури.

Жителям Києва рекомендують орієнтуватися на офіційні повідомлення міської влади, оскільки ситуація з транспортом та комунальними послугами може змінюватись у міру проведення відновлювальних робіт.

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