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Киев не справляется с восстановлением домов после обстрелов: цифры шокируют

Сколько жилых домов повреждено в Киеве: официальный ответ

28 сентября 2026, 13:51
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Кречмаровская Наталия

Российские войска не перестают атаковать Киев. Под ударами оказываются не только лишь объекты критической инфраструктуры, да и жилые дома. Портал "Комментарии" выяснил, сколько жилых домов в Киеве повреждено и разрушено вражескими ударами на сентябрь и сколько уже отремонтировали.

Киев не справляется с восстановлением домов после обстрелов: цифры шокируют

Обстрелы Киева. Фото портал "Комментарии"

В Департаменте строительства и жилищного обеспечения КГР на журналистский запрос ответили, что в План работ по техническому обследованию зданий и сооружений, поврежденных в результате военных действий включено 4388 жилых домов, поврежденных в результате вооруженной агрессии. Отмечается, что из них значительные разрушения и повреждения получили 166 жилых домов.

83 дома, которые получили значительные повреждения, ремонтирует, по распоряжению КГВА, КП "Жилинвестстрой-УКБ". Другие – районные в городе Киеве государственные администрации.

По информации компредприятия, на 31 здании восстановительные работы завершены, на стадии восстановления находится 51 многоквартирный дом и на одном здании проведены работы по полному демонтажу.

В 2022 году восстановлено 11 жилых домов, 2023 – 10, 2024 – 1, 2025 – 8, и с начала 2026 – 1. До конца года планируется восстановить 12 домов.

Отмечается, что общая сумма средств, израсходованная на восстановление разрушенных домов составляет 1433,3 млн грн, из которых из государственного бюджета 111,1 млн грн.

В Бюджете города Киева на 2026 год, а также в Программе экономического и социального развития города Киева на 2024-2026 годы (распределение ассигнований на 2026 год) на восстановление поврежденных многоэтажных жилых домов предусмотрены средства в объеме 574,2 млн грн.

“С целью ускорения строительных работ в городе действует программа восстановления значительно поврежденных жилых домов в соответствии с Экспериментальным проектом по восстановлению отдельных объектов недвижимого имущества, поврежденных в результате вооруженной агрессии в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 02.08.2025 № 934, которым предусмотрено, что для оптимизации сроков реализации проекта допускается одновременное осуществление обследования технического состояния, инженерных изысканий, разработки и проведения экспертизы проектной документации и выполнения демонтажных и строительных работ", — говорится в ответе.

Однако не сообщили, сколько домов в Киеве не подлежит восстановлению, и какова будет их дальнейшая судьба.

Киев не справляется с восстановлением домов после обстрелов: цифры шокируют - фото 2
Киев не справляется с восстановлением домов после обстрелов: цифры шокируют - фото 2
Киев не справляется с восстановлением домов после обстрелов: цифры шокируют - фото 2

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой удар готовят Кличко.



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