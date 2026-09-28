Київ не справляється з відновленням будинків після обстрілів: цифри шокують

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Кречмаровская Наталия
Російські війська не припиняють атакувати Київ. Під ударами опиняються не тільки об’єкти критичної інфраструктури, а й житлові будинки. Портал “Коментарі” з’ясував, скільки житлових будинків у Києві пошкоджено та зруйновано ворожими ударами станом на вересень і скільки вже відремонтували.
Обстріли Києва. Фото портал "Коментарі"
У Департаменті будівництва та житлового забезпечення КМР на журналістський запит відповіли, що до Плану робіт з технічного обстеження будівель і споруд, пошкоджених внаслідок військових дій включено 4388 житлових будинків, які були пошкоджені внаслідок збройної агресії. Зазначається, що з них значних руйнувань та пошкоджень зазнали 166 житлових будинків.
83 будинки, які зазнали значних пошкоджень, ремонтує, за розпорядженням КМВА, КП “Житлоінвестбуд-УКБ”. Інші — районні в місті Києві державні адміністрації.
За інформацією компідприємства, на 31 будинку відновлювальні роботи завершені, на стадії відновлення знаходиться 51 багатоквартирний будинок та на одному будинку проведені роботи з повного демонтажу.
У 2022 році відновлено 11 житлових будинків, 2023 — 10, 2024 — 1, 2025 — 8, та з початку 2026 — 1. До кінця року планується відновити 12 будинків.
Зазначається, що загальна сума коштів, яка була витрачена на відновлення зруйнованих будинків становить 1433,3 млн грн, з яких з державного бюджету 111,1 млн грн.
У Бюджеті міста Києва на 2026 рік, а також у Програмі економічного і соціального розвитку міста Києва на 2024-2026 роки (розподіл асигнувань на 2026 рік) на відновлення пошкоджених багатоповерхових житлових будинків передбачено кошти в обсязі 574, 2 млн грн.
Однак не повідомили, скільки будинків у Києві не підлягає відновленню, і якою буде їхня подальша доля.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який удар готують Кличку.