Київ не справляється з відновленням будинків після обстрілів: цифри шокують

Російські війська не припиняють атакувати Київ. Під ударами опиняються не тільки об’єкти критичної інфраструктури, а й житлові будинки. Портал “Коментарі” з’ясував, скільки житлових будинків у Києві пошкоджено та зруйновано ворожими ударами станом на вересень і скільки вже відремонтували.

Обстріли Києва. Фото портал "Коментарі"

У Департаменті будівництва та житлового забезпечення КМР на журналістський запит відповіли, що до Плану робіт з технічного обстеження будівель і споруд, пошкоджених внаслідок військових дій включено 4388 житлових будинків, які були пошкоджені внаслідок збройної агресії. Зазначається, що з них значних руйнувань та пошкоджень зазнали 166 житлових будинків.

83 будинки, які зазнали значних пошкоджень, ремонтує, за розпорядженням КМВА, КП “Житлоінвестбуд-УКБ”. Інші — районні в місті Києві державні адміністрації.

За інформацією компідприємства, на 31 будинку відновлювальні роботи завершені, на стадії відновлення знаходиться 51 багатоквартирний будинок та на одному будинку проведені роботи з повного демонтажу.

У 2022 році відновлено 11 житлових будинків, 2023 — 10, 2024 — 1, 2025 — 8, та з початку 2026 — 1. До кінця року планується відновити 12 будинків.

Зазначається, що загальна сума коштів, яка була витрачена на відновлення зруйнованих будинків становить 1433,3 млн грн, з яких з державного бюджету 111,1 млн грн.

У Бюджеті міста Києва на 2026 рік, а також у Програмі економічного і соціального розвитку міста Києва на 2024-2026 роки (розподіл асигнувань на 2026 рік) на відновлення пошкоджених багатоповерхових житлових будинків передбачено кошти в обсязі 574, 2 млн грн.

“З метою прискорення будівельних робіт в місті діє програма відновлення значно пошкоджених житлових будинків відповідно до Експериментального проєкту щодо відновлення окремих об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок збройної агресії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.08.2025 № 934, якою передбачено, що для оптимізації строків реалізації проєкту капітального ремонту або реконструкції пошкодженого об’єкта в межах експериментального проєкту допускається одночасне здійснення обстеження технічного стану, інженерних вишукувань, розроблення та проведення експертизи проєктної документації та виконання демонтажних та будівельних робіт", — йдеться у відповіді.

Однак не повідомили, скільки будинків у Києві не підлягає відновленню, і якою буде їхня подальша доля.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який удар готують Кличку.