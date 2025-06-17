Из Киева начала приходить информация о погибших после ночной атаки РФ: уже больше 10 человек

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Кравцев Сергей
В Киеве в результате масштабного комбинированного удара российских оккупационных войск погибли предварительно 14 человек. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.
Удар по Киеву. Фото: из открытых источников
По словам главы Киевской ГВА, столица Украины пережила очередную тяжелую ночь. В настоящее время на местах ударов работают оперативные службы.
Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска в ночь на 17 июня ударили по Киеву дронами и ракетами. В результате этого десятки мирных жителей пострадали. Об этом на месте российского удара по многоэтажке в Соломенском районе заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Глава МВД сообщил, что в Киеве 27 локаций, которые атаковал противник. Там работает около 2 тысяч человек, в первую очередь это спасатели, полиция, коммунальные службы и врачи.
Также издание "Комментарии" сообщало, что в Киеве раздаются взрывы — столица под массированной атакой. В Киевской городской государственной администрации сообщили, что зафиксирован вызов медиков в Соломенский район.
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