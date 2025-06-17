Из Киева начала приходить информация о погибших после ночной атаки РФ: уже больше 10 человек

В Киеве в результате масштабного комбинированного удара российских оккупационных войск погибли предварительно 14 человек. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Удар по Киеву. Фото: из открытых источников

"Предварительно уже 14 погибших в Киеве. Информация будет уточняться", — написал чиновник.

По словам главы Киевской ГВА, столица Украины пережила очередную тяжелую ночь. В настоящее время на местах ударов работают оперативные службы.

"Сейчас на месте одного из ударов. Спасатели, медики, полиция, волонтеры. Все действуют максимально слаженно, чтобы помочь и спасти нуждающихся. Спасибо каждому, кто сегодня рядом — кто вытаскивает из-под завалов, кто поддерживает, кто держится, несмотря ни на что", — поблагодарил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска в ночь на 17 июня ударили по Киеву дронами и ракетами. В результате этого десятки мирных жителей пострадали. Об этом на месте российского удара по многоэтажке в Соломенском районе заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Глава МВД сообщил, что в Киеве 27 локаций, которые атаковал противник. Там работает около 2 тысяч человек, в первую очередь это спасатели, полиция, коммунальные службы и врачи.

Также издание "Комментарии" сообщало, что в Киеве раздаются взрывы — столица под массированной атакой. В Киевской городской государственной администрации сообщили, что зафиксирован вызов медиков в Соломенский район.



