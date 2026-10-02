Эвакуация от обстрелов: киевляне массово освобождают жилье

Массовая миграция внутри страны: киевляне покидают столицу из-за воздушных атак, а цены на аренду на западе Украины бьют рекорды. На фоне последних разрушительных ударов по критической инфраструктуре Киева жители мегаполиса начали массово выезжать в более безопасные регионы. В столице зафиксирован невиданный ранее скачок количества свободных квартир, в том числе в премиальных жилых комплексах в центре города. В то же время в западных областях Украины развернулся настоящий логистический бум: спрос на долгосрочное жилье за лето взлетел более чем на 200%, что спровоцировало острый дефицит свободных площадей и стремительное удорожание квадратных метров.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Опустевший премиум-сектор Киева

Киевские паблики и риэлторы публикуют шокирующие карты по внутренним базам мониторинга недвижимости. Из-за вызовов безопасности и постоянных проблем со светом и водой тысячи семей приняли решение переждать кризисный период в других регионах.

"Для понимания текущей ситуации в Киеве: посмотрите на количество свободных квартир в аренду в премиум-ЖК, я такого еще никогда не видел", — делятся удивлением авторы мониторинговых каналов, анализируя карту столицы.

Статистика свободных площадей в самых известных комплексах Печерского и Шевченковского районов действительно выглядит аномально: в одном только ЖК "Новопечерские Липки" для заселения доступны сразу 509 квартир, в ЖК "Бульвар Фонтанов" пустыми стоят 61 квартира, во "Французском квартале" Towers" – 33, а у "Tetris Hall" и "Park Avenue VIP" – 23 и 54 квартиры соответственно.

Запад Украины: аномальный спрос и дефицит предложений

Все эти столичные покупатели и арендаторы двинулись в западном направлении, где местные рынки оказались совершенно не готовы к такой волне внутренних мигрантов. Аналитики профильного рынка недвижимости отмечают, что динамика поиска жилья полностью вышла из-под контроля.

"Наибольший и просто безумный всплеск заинтересованности однокомнатными квартирами зафиксирован в Ивано-Франковской области — показатели взлетели сразу на 372%", — сообщают в СМИ со ссылкой на статистические данные риэлторских платформ.

Специалисты отмечают усиление конкуренции между потенциальными арендаторами:

"Если еще в мае на одно опубликованное объявление откликалось в среднем около 12 человек, то ближе к концу лета эта цифра достигла 55 претендентов".

Аналогичная ситуация наблюдается и в других областях. Хмельнитчина продемонстрировала прирост спроса на 270%, Ровенщина – на 254%, Львовщина – на 243%, а Тернопольская, Черновицкая и Волынская области – в пределах от 201% до 221%. На фоне этого предложение долгосрочного жилья упало на треть: в Ровенской области за лето вымыли с рынка 43% квартир, в Хмельницкой области — 38%, а в Тернопольской области — 32%.

Ценовой удар: сколько стоит безопасность

В результате владельцы недвижимости в тыловых городах мгновенно отреагировали на наплыв платежеспособных киевлян. Только за летние месяцы средние арендные ставки в большинстве западных областей поднялись в среднем на 10–20%, причем свободных вариантов становится меньше.

"Желающих снять крышу над головой становится гораздо больше, в то время как реальное количество свободных объектов на рынке стремительно сокращается", — констатируют профильные аналитики недвижимости.

Результатом этого стало установление новых ценовых максимумов: сейчас средняя стоимость месячной аренды скромной однокомнатной квартиры в Тернопольской области составляет 15 тысяч гривен, в Черновицкой области она поднялась до 15,6 тысячи, во Львовской — достигла 22,4 тысячи, а абсолютным лидером стало Закарпатье, где за однушку приходится выкладывать рекордные 24,6 тысяч гривен в месяц.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Раде призывают власти Киева уйти в отставку.



