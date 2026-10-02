«Купіть хоча б понтони!»: нардеп Федієнко вимагає відставки столичної влади через параліч мостів

Народний депутат України Олександр Федієнко виступив із різкою заявою на адресу керівництва столиці через транспортний колапс та незахищеність міста від повітряних атак. Парламентар наголосив, що після невдач із цифровою інфраструктурою російські терористи переключилися на мости, проте київські високопосадовці виявилися абсолютно не готовими до такого розвитку подій. Через провальну оборонну політику та нераціональне використання колосальних коштів Федієнко вимагає повної зміни міської влади.

Фото, створене штучним інтелектом

Парламентар звернув увагу на величезні фінансові можливості столиці, які, на його переконання, витрачаються на другорядні під час війни речі. Замість посилення протиповітряної оборони та будівництва підземних комунікацій гроші йдуть на благоустрій.

"Росіяни, як я бачу, не досягли успіху з дата-центрами і тепер взялися за мости, — зазначив народний депутат Олександр Федієнко, оцінюючи нову стратегію ворога. — Ну з ними все зрозуміло, терористи і є терористи. Але я так розумію, докерувалися київські керманичі".

Депутат обурився, що за наявності таких ресурсів місто досі не має автономної системи безпеки логістики:

"З таким бюджетом, як у Києві, можна було за ці роки навіть тунель побудувати. Що далі? Лівий берег то тепер окрема територія? Я вважаю, що місцева влада міста Київ повинна піти у повну відставку".

За словами Федієнка, столичні чиновники повністю самоусунулися від розв'язання оборонних питань, покладаючи всі надії виключно на регулярні підрозділи Збройних сил. Належні вогневі точки на переправах почали з'являтися лише після того, як сталася катастрофа.

"За ці роки вони не зробили нічого для захисту міста Київ від "шахедів" та балістичних атак, — констатував нардеп, критикуючи пасивність КМДА. — Вони тупо все перекладають на військових. Тільки зараз я бачу, що з’явилися відповідні системи ураження на мостах".

Він навів конкретні розрахунки, які демонструють, що Київ мав змогу самостійно закрити небо від дронів.

"З таким бюджетом, як у міста Київ станом на 25-й рік — приблизно понад 2 мільярди доларів — можна було забезпечити військових, які боронять Київ, тисячами тих самих "Гепардів", — підкреслив Федієнко. — Я знаю достатню кількість прикладів, коли окремо взяті області отримують непрацюючий "Гепард", потім його ремонтують, і він у них там працює. Новий "Гепард" коштує приблизно 1,5–2 мільйони доларів".

Парламентар натякнув, що мер міста мав використати свої міжнародні зв'язки для прямих закупівель техніки.

"Я думаю, що наш очільник міста має дуже гарні стосунки з Німеччиною. І придбати штук 20 тих самих "Гепардів" не буде величезною проблемою. Чому це не було зроблено за всі ці роки!? Замість цього — клумби, квіточки, ремонт мостів (локальних) — ще якась херня. Де ви бачили на вулиці укриття? То може треба поїхати подивитись, як це у Харкові зроблено?" — обурився політик.

Нардеп підсумував, що інтенсивність нальотів на столицю стала критичною, а чітких відповідей від муніципалітету громада так і не отримала. Якщо влада не спроможна збудувати постійні захисні споруди, вона має негайно шукати мобільні альтернативи для сполучення.

"Так, "Гепард" — це не панацея, але, вибачте, дрони нас просто кошмарять гірше, ніж в Краматорську, — заявив Олександр Федієнко, вимагаючи прозорості від мерії. — Де звіт, чи готове місто Київ до зими? Чи готове місто протистояти ворогу? Знову клумби, знову бруківка".

Він закликав негайно подбати про резервні переправи, щоб лівий та правий береги не опинилися в повній ізоляції:

"Якщо не накупили захисту для міста Київ, то хай хоч куплять понтони. Бо потім їздити робити фото треба буде або на човні, або через понтон".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міноборони РФ цинічно відзвітувало про удари по мосту в Києві.