«Зима будет тяжелой»: мэр Харькова гарантировал круглосуточную работу коммунальщиков в случае новых обстрелов

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Недилько Ксения
Муниципальные службы Харькова в интенсивном режиме реализуют масштабную реформу автономизации жилищно-коммунального хозяйства, чтобы защитить город от возможного инфраструктурного бланкаута. Стратегический курс на децентрализацию генерации тепла и электричества доказал свою эффективность во время предыдущих волн российского ракетного террора, поэтому инженеры масштабируют этот опыт.
Игорь Терехов. Фото из открытых источников
Мэр Харькова Игорь Терехов детализировал ход подготовки мегаполиса к подаче тепла в дома граждан, подчеркнув технологическую сложность работ.
Ввиду прифронтового статуса города и высокой интенсивности использования врагом дальнобойного вооружения, просчитать все потенциальные разрушения заранее невозможно. Впрочем, городские власти уверяют, что алгоритмы реагирования на чрезвычайные ситуации отточены до автоматизма.
В разных микрорайонах города продолжается монтаж и тестирование новых автономных котельных, которые в случае повреждения центральных ТЭЦ смогут обеспечить локальное отопление больниц, школ и жилых массивов в автономном режиме.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что мэрию Киева обвинили в игнорировании баллистических угроз из-за закупки стеклянных остановок .