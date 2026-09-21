«Зима будет тяжелой»: мэр Харькова гарантировал круглосуточную работу коммунальщиков в случае новых обстрелов

Муниципальные службы Харькова в интенсивном режиме реализуют масштабную реформу автономизации жилищно-коммунального хозяйства, чтобы защитить город от возможного инфраструктурного бланкаута. Стратегический курс на децентрализацию генерации тепла и электричества доказал свою эффективность во время предыдущих волн российского ракетного террора, поэтому инженеры масштабируют этот опыт.

Игорь Терехов. Фото из открытых источников

Мэр Харькова Игорь Терехов детализировал ход подготовки мегаполиса к подаче тепла в дома граждан, подчеркнув технологическую сложность работ.

"Мы не останавливаемся и перестраиваем систему "энергетических островов", строим блочно-модульные котельные, устанавливаем когенерационное оборудование, — заявил городской голова, отметив, что эти инновационные подходы требуют значительных усилий. Однако чиновник призвал харьковчан трезво оценивать военные риски: — Но я хочу, чтобы все понимали: зима будет тяжелая. Наш враг открыто заявляет, что стремится полностью разрушить системы жизнеобеспечения".

Ввиду прифронтового статуса города и высокой интенсивности использования врагом дальнобойного вооружения, просчитать все потенциальные разрушения заранее невозможно. Впрочем, городские власти уверяют, что алгоритмы реагирования на чрезвычайные ситуации отточены до автоматизма.

"Очень сложно предсказать все последствия возможных атак, – констатировал Игорь Терехов, очерчивая мобилизационную готовность городских служб к ликвидации прилетов. Глава Харькова выразил абсолютную уверенность в устойчивости городского общества: — Но я могу гарантировать, что все наши коммунальные предприятия будут работать круглосуточно, чтобы оперативно восстанавливать повреждения. Будет тяжело, однако я уверен, что мы выдержим и пройдем этот отопительный сезон".

В разных микрорайонах города продолжается монтаж и тестирование новых автономных котельных, которые в случае повреждения центральных ТЭЦ смогут обеспечить локальное отопление больниц, школ и жилых массивов в автономном режиме.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что мэрию Киева обвинили в игнорировании баллистических угроз из-за закупки стеклянных остановок .