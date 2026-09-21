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«Просто сюр»: блогер розкритикував Кличка за скляні зупинки на Лук'янівці замість будівництва укриттів

Крихка безпека на Лук'янівці: мерію Києва звинуватили в ігноруванні балістичних загроз через закупівлю скляних зупинок

21 вересня 2026, 16:11
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Недилько Ксения

В українській столиці розгорівся гучний суспільний скандал навколо пріоритетів використання бюджетних коштів міською адміністрацією під час постійної загрози обстрілів. Гострої критики зазнала політика благоустрою в мікрорайонах, які регулярно потрапляють під удари російських далекобійних ракет.

«Просто сюр»: блогер розкритикував Кличка за скляні зупинки на Лук'янівці замість будівництва укриттів

Ілюстративне фото

Відомий блогер та автор популярного інформаційного каналу Ігор Лаченков висловив публічне обурення новими інфраструктурними рішеннями у Шевченківському районі міста.

"В Києві, біля епіцентру балістичних прильотів на Лук'янівці встановили скляні зупинки та переклали бруківку, — констатував блогер, демонструючи кричущу невідповідність між реальними потребами цивільного захисту та діями комунальників. Звертаючись безпосередньо до очільника столиці з приводу відсутності безпекового прогресу, Лаченков емоційно додав: — Укриттів у районі теж більше не побільшало. Просто сюр, дякую Кличко! Коли будеш писати "перебувайте в укриттях", ти про скляні зупинки? Маємо нуль нових укриттів та десятки нових скляних зупинок".

Обурення громадськості зумовлене насамперед тим, що скляні панелі на зупинках громадського транспорту у випадку вибухової хвилі перетворюються на сотні гострих уламків, які несуть пряму смертельну загрозу для людей, що не встигли сховатися. У прифронтових містах України, наприклад, у Харкові чи Дніпрі, влада давно перейшла на встановлення капітальних бетонних зупинок-сховищ, тоді як у Києві продовжують віддавати перевагу декоративному благоустрою.

«Просто сюр»: блогер розкритикував Кличка за скляні зупинки на Лук'янівці замість будівництва укриттів - фото 2
«Просто сюр»: блогер розкритикував Кличка за скляні зупинки на Лук'янівці замість будівництва укриттів - фото 2
«Просто сюр»: блогер розкритикував Кличка за скляні зупинки на Лук'янівці замість будівництва укриттів - фото 2
«Просто сюр»: блогер розкритикував Кличка за скляні зупинки на Лук'янівці замість будівництва укриттів - фото 2

На тлі постійних закликів військового командування та КМДА дотримуватися правил безпеки під час сирен, відсутність нових підземних чи наземних захисних боксів на жвавих транспортних вузлах викликає дедалі більше запитань у мешканців міста до розподілу фінансування у оборонний період.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що КМДА відзвітувала про плачевне становище з укриттями у Києві.



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