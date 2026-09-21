«Просто сюр»: блогер розкритикував Кличка за скляні зупинки на Лук'янівці замість будівництва укриттів

В українській столиці розгорівся гучний суспільний скандал навколо пріоритетів використання бюджетних коштів міською адміністрацією під час постійної загрози обстрілів. Гострої критики зазнала політика благоустрою в мікрорайонах, які регулярно потрапляють під удари російських далекобійних ракет.

Ілюстративне фото

Відомий блогер та автор популярного інформаційного каналу Ігор Лаченков висловив публічне обурення новими інфраструктурними рішеннями у Шевченківському районі міста.

"В Києві, біля епіцентру балістичних прильотів на Лук'янівці встановили скляні зупинки та переклали бруківку, — констатував блогер, демонструючи кричущу невідповідність між реальними потребами цивільного захисту та діями комунальників. Звертаючись безпосередньо до очільника столиці з приводу відсутності безпекового прогресу, Лаченков емоційно додав: — Укриттів у районі теж більше не побільшало. Просто сюр, дякую Кличко! Коли будеш писати "перебувайте в укриттях", ти про скляні зупинки? Маємо нуль нових укриттів та десятки нових скляних зупинок".

Обурення громадськості зумовлене насамперед тим, що скляні панелі на зупинках громадського транспорту у випадку вибухової хвилі перетворюються на сотні гострих уламків, які несуть пряму смертельну загрозу для людей, що не встигли сховатися. У прифронтових містах України, наприклад, у Харкові чи Дніпрі, влада давно перейшла на встановлення капітальних бетонних зупинок-сховищ, тоді як у Києві продовжують віддавати перевагу декоративному благоустрою.

На тлі постійних закликів військового командування та КМДА дотримуватися правил безпеки під час сирен, відсутність нових підземних чи наземних захисних боксів на жвавих транспортних вузлах викликає дедалі більше запитань у мешканців міста до розподілу фінансування у оборонний період.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що КМДА відзвітувала про плачевне становище з укриттями у Києві.