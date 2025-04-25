Взрывы и пожары в Харькове: куда ударили вражеские беспилотники

В ночь на 25 апреля в Харькове во время воздушной тревоги раздалась серия взрывов, есть попадания вражеских беспилотников, вспыхнули пожары. Об этом у себя в соцсети сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Взрывы в Харькове. Фото: из открытых источников

"Харьков под атакой вражеских "Шахедов". Было слышно два взрыва, в воздухе еще есть беспилотники", – написал мэр Харькова.

Позже Игорь Терехов подтвердил, что есть несколько прилетов по территории предприятий, в результате чего пожары.

Стало известно, что в результате попадания вражеского беспилотника по Слободскому району загорелось гражданское предприятие.

После часа ночи были слышны повторные взрывы в Харькове. В результате последних прилетов повреждены несколько частных домов.

Читайте также на портале "Комментарии" — 24 апреля в Харькове прогремели повторные взрывы. Враг снова ударил по городу ракетами. Эту информацию подтвердил городской голова Игорь Терехов.

"Харьков второй раз за ночь под атакой крылатых ракет. Было слышно два взрыва, в воздухе еще есть ракета. Будьте осторожны!", — написал градоначальник.

Игорь Терехов рассказал, что сначала город оказался под первой ракетной атакой, затем последовали волны ударов "Шахедами" и под утро еще одна ракетная атака.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Харькове из-за вражеской дроновой атаки этой ночью, 23 апреля, зафиксировано попадание в одном из районов города. В результате обстрела произошел сильный пожар. Как передает портал "Комментарии", эту информацию у себя в Telegram-канале подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов.



