Взрывы и пожары в Харькове: куда ударили вражеские беспилотники

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Кравцев Сергей
В ночь на 25 апреля в Харькове во время воздушной тревоги раздалась серия взрывов, есть попадания вражеских беспилотников, вспыхнули пожары. Об этом у себя в соцсети сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Взрывы в Харькове. Фото: из открытых источников
Позже Игорь Терехов подтвердил, что есть несколько прилетов по территории предприятий, в результате чего пожары.
Стало известно, что в результате попадания вражеского беспилотника по Слободскому району загорелось гражданское предприятие.
После часа ночи были слышны повторные взрывы в Харькове. В результате последних прилетов повреждены несколько частных домов.
Читайте также на портале "Комментарии" — 24 апреля в Харькове прогремели повторные взрывы. Враг снова ударил по городу ракетами. Эту информацию подтвердил городской голова Игорь Терехов.
Игорь Терехов рассказал, что сначала город оказался под первой ракетной атакой, затем последовали волны ударов "Шахедами" и под утро еще одна ракетная атака.
Также издание "Комментарии" сообщало – в Харькове из-за вражеской дроновой атаки этой ночью, 23 апреля, зафиксировано попадание в одном из районов города. В результате обстрела произошел сильный пожар. Как передает портал "Комментарии", эту информацию у себя в Telegram-канале подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов.
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