Харьков дважды за ночь оказался под ударами российских ракет: множество прилетов

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Кравцев Сергей
В Харькове утром прогремели повторные взрывы. Враг снова ударил по городу ракетами. Как передает портал "Комментарии", эту информацию подтвердил городской голова Игорь Терехов.
Ракетный удар. Фото из открытых источников
Игорь Терехов рассказал, что сначала город оказался под первой ракетной атакой, затем последовали волны ударов "Шахедами" и под утро еще одна ракетная атака.
По его словам, поступила информация о двух раненых в результате последнего удара по Харькову.
Терехов уточнил, что удар пришелся по району плотной жилой застройки. В нескольких многоэтажках выбиты окна. Именно там и были пострадавшие.
Напомним, в ночь на 24 апреля россияне также атаковали украинскую столицу. Киев подвергся комбинированной атаке оккупантов. На утро известно о девяти погибших и 63 пострадавших, в том числе 6 детей и беременная. Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко.
Читайте также на портале "Комментарии" — в Харькове из-за вражеской дроновой атаки 23 апреля зафиксировано попадание в одном из районов города. В результате обстрела произошел сильный пожар. Эту информацию у себя в Telegram-канале подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов.
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