Харьков дважды за ночь оказался под ударами российских ракет: множество прилетов

В Харькове утром прогремели повторные взрывы. Враг снова ударил по городу ракетами. Как передает портал "Комментарии", эту информацию подтвердил городской голова Игорь Терехов.

Ракетный удар. Фото из открытых источников

"Харьков второй раз за ночь под атакой крылатых ракет. Было слышно два взрыва, в воздухе еще есть ракета. Будьте осторожны!", — написал градоначальник.

Игорь Терехов рассказал, что сначала город оказался под первой ракетной атакой, затем последовали волны ударов "Шахедами" и под утро еще одна ракетная атака.

"Очень неспокойная ночь в Харькове. Было попадание семи крылатых ракет, кроме этого было попадание двенадцати "Шахедов" по производственному предприятию города Харькова. Кроме этого, возле частных жилых и многоэтажных жилых домов. Сейчас работают наши коммунальные службы, закрываем контуры, проверили все коммуникации. Работаем для того, чтобы устранить как можно быстрее все, что натворил враг", — сказал Игорь Терехов.

По его словам, поступила информация о двух раненых в результате последнего удара по Харькову.

Терехов уточнил, что удар пришелся по району плотной жилой застройки. В нескольких многоэтажках выбиты окна. Именно там и были пострадавшие.

Напомним, в ночь на 24 апреля россияне также атаковали украинскую столицу. Киев подвергся комбинированной атаке оккупантов. На утро известно о девяти погибших и 63 пострадавших, в том числе 6 детей и беременная. Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Харькове из-за вражеской дроновой атаки 23 апреля зафиксировано попадание в одном из районов города. В результате обстрела произошел сильный пожар. Эту информацию у себя в Telegram-канале подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов.



