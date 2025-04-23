В одном районе Харькова сразу шесть "прилетов": жуткие последствия массированного удара

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Кравцев Сергей
В Харькове из-за вражеской дроновой атаки этой ночью, 23 апреля, зафиксировано попадание в одном из районов города. В результате обстрела произошел сильный пожар. Как передает портал "Комментарии", эту информацию у себя в Telegram-канале подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов.
Удар по Харькову. Фото: из открытых источников
Мэр города отметил, что зафиксировано шесть ударов по Харькову.
Он также уточнил, что по предварительной информации, все попадания из-за атаки БПЛА противника произошли в Новобаварском районе города Харьков.
Кроме того, сообщил Игорь Терехов, на месте "прилетов" фиксируют "масштабный пожар".
Отметим, сегодня россияне массированного ударили ударными дронами также по другим города Украины. Второй день подряд сильно досталось Одессе. В ночь на 23 апреля российские оккупационные войска совершили очередную атаку ударными беспилотниками по Одессе. В результате удара пострадали гражданские объекты в пригороде Одессы, возникли пожары, есть пострадавшие. Об этом в соцсети сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Также под массированным ударов "шахедов" оказалась Полтава. В ночь на 23 апреля российские дроны массированно атаковали гражданскую инфраструктуру Полтавской общины. Три человека травмированы. Об этом в соцсети сообщил глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.
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