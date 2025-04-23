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В одном районе Харькова сразу шесть "прилетов": жуткие последствия массированного удара

В результате атаки дронов вспыхнул масштабный пожар

сегодня, 07:10
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Кравцев Сергей

В Харькове из-за вражеской дроновой атаки этой ночью, 23 апреля, зафиксировано попадание в одном из районов города. В результате обстрела произошел сильный пожар. Как передает портал "Комментарии", эту информацию у себя в Telegram-канале подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов.

В одном районе Харькова сразу шесть "прилетов": жуткие последствия массированного удара

Удар по Харькову. Фото: из открытых источников

Мэр города отметил, что зафиксировано шесть ударов по Харькову.

Он также уточнил, что по предварительной информации, все попадания из-за атаки БПЛА противника произошли в Новобаварском районе города Харьков.

Кроме того, сообщил Игорь Терехов, на месте "прилетов" фиксируют "масштабный пожар".

"Другие последствия ночной атаки на Харьков уточняются", — добавил городской голова.

Отметим, сегодня россияне массированного ударили ударными дронами также по другим города Украины. Второй день подряд сильно досталось Одессе. В ночь на 23 апреля российские оккупационные войска совершили очередную атаку ударными беспилотниками по Одессе. В результате удара пострадали гражданские объекты в пригороде Одессы, возникли пожары, есть пострадавшие. Об этом в соцсети сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Также под массированным ударов "шахедов" оказалась Полтава. В ночь на 23 апреля российские дроны массированно атаковали гражданскую инфраструктуру Полтавской общины. Три человека травмированы. Об этом в соцсети сообщил глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.

"Полтавскую общину атаковали вражеские БПЛА. По состоянию на 00:10 есть сообщения о попадании по предприятиям и открытых территориях вблизи гражданских объектов в Подольском и Шевченковском районах Полтавы", – сообщил глава Полтавской области.




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