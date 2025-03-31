Харьков вновь под массированной атакой дронов: куда бил враг

В ночь на 31 марта в Киевском районе Харькова раздались шесть взрывов в результате атак российских беспилотников. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Удар по Харькову. Фото: из открытых источников

По информации мэра, все беспилотники россиян атаковали Киевский район в течение ночи.

Игорь Теорехов написал, что все попадания вражеских беспилотников произошли в Киевском районе. На месте ударов – пожар. Все соответствующие службы задействованы в ликвидации последствий атаки.

Под утро городской голова сообщил о шестом взрыве в Харькове.

"По предварительной информации, как и предыдущие Шахеды, этот также ударил по Киевскому району города", – подчеркнул Терехов.

Читайте также на портале "Комментарии" — в субботу, 29 марта, вражеские войска массированно обстреляли Харьков ударными беспилотниками.

По данным начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, попадания зафиксированы в Шевченковском и Холодногорском районах. Под вражеский обстрел попали частный дом, медучреждение и офисное здание, в многоэтажных жилых домах выбиты окна, горели автомобили и гаражи.

Синегубов сообщил, что в результате массированного удара 2 человека погибли – 67-летний мужчина и 70-летняя женщина. Ранения разной степени тяжести получили 25 человек.

"Среди пострадавших детей в больнице находится 15-летняя девушка. Она в тяжелом состоянии. Двое детей, получивших легкие ранения, будут лечиться амбулаторно", — сообщил начальник Харьковской ОВА.

Также издание "Комментарии" сообщало – цинично нарушив нормы международного гуманитарного права, российские террористы нанесли удар по военному госпиталю в городе Харьков. В результате поражения БпЛА типа "Shahed" повреждено здание госпиталя и расположены рядом жилые дома. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генерального штаба ВСУ.



