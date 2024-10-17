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В Харьковской области планируют объявить общую эвакуацию: о чем речь

Глава области сообщил, что ситуация не из лучших

сегодня, 11:23
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Недилько Ксения

В эфире "Единых новостей" начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал об оперативной ситуации в области , сообщает портал "Комментарии".

В Харьковской области планируют объявить общую эвакуацию: о чем речь

Иллюстративное фото

В сутки враг применил против безоружных жителей Харьковщины 12 управляемых авиабомб, из них 4 — по областному центру, на открытую территорию.

237 детей с семьями были эвакуированы с 9 сентября по 15 октября из отдельных населенных пунктов Купянского района.

Учитывая ситуацию безопасности накануне была объявлена общая эвакуация всех жителей Купянской громады. Уже уехали в безопасные места 300 человек, работа продолжается. В общей сложности в громаде проживает еще более 3 500 жителей.

"Также в Боровой планируем эвакуировать 134 ребенка с семьями. Будем рассматривать целесообразность объявлять общую эвакуацию, как в Купянске", – отметил Синегубов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Принудительная эвакуация детей из Боровской громады Изюмщины, и обязательная для всех — из громад Купянщины, была объявлена 15 октября. Об этом по итогам Совета обороны области сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает портал "Комментарии".

"Там ухудшается военная обстановка, мы не можем там обеспечивать отопительный сезон, электричество, оказание гуманитарной помощи, враг там обстреливает нашу критическую инфраструктуру и восстановление там невозможно", – отметил глава ХОВА.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал: На территории Купянской городской территориальной громады проживают более 4 тысяч человек. Против гражданского населения захватчики ежедневно применяют FPV-дроны, авиационные и артиллерийские удары. Чтобы обезопасить население, в ряде населенных пунктов необходимо усиливать эвакуационные меры.



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