В Харьковской области обнаружили почти 10 тонн российских пищевых добавок

По данным Харьковской областной прокуратуры, перед полномасштабным вторжением россии украинское общество с ограниченной ответственностью осуществляло закупку пищевых добавок у российского предприятия. Однако этот товар подпадал под ограничения на импорт со стороны нашего государства. В этой связи товар растаможен так и не был.

Пищевые добавки из россии. Фото: прокуратура

По постановлению следователя судьи Московского районного суда г. Харькова удовлетворено ходатайство прокурора и наложен арест на комплексную пищевую добавку весом почти 10 тонн и стоимостью более 1 млн грн, которое находится на складе временного хранения Харьковской таможни.

Прокурорами принимаются меры по передаче указанного имущества Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Новые громады объявили о принудительной эвакуации: что говорят власти

Принудительная эвакуация детей из Боровской громады Изюмщины, и обязательная для всех — из громад Купянщины, была объявлена 15 октября. Об этом по итогам Совета обороны области сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает портал "Комментарии".

"Там ухудшается военная обстановка, мы не можем там обеспечивать отопительный сезон, электричество, оказание гуманитарной помощи, враг там обстреливает нашу критическую инфраструктуру и восстановление там невозможно", – отметил глава ХОВА.

Откуда именно будут эвакуировать людей – читайте по ссылке.