Тайны подземного Харькова: горсовет засекретил данные об убежищах и подземных школах, но назвал миллиардные расходы

Исполнительный комитет Харьковского городского совета предоставил официальный ответ на информационный запрос интернет-портала "Комментарии" по развитию инфраструктуры гражданской защиты в городе с 24 февраля 2022 года. Департамент чрезвычайных ситуаций совместно с другими ведомствами принял решение ограничить доступ к части запрашиваемой информации, аргументируя это требованиями национальной безопасности.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Согласно ст. 6 Закона Украины "О доступе к публичной информации" информацией с ограниченным доступом является конфиденциальная информация, тайная информация, служебная информация", — говорится в официальном документе за подписью заместителя городского головы Татьяны Чечетовой-Терашвили.

В мэрии подчеркнули, что согласно действующему Перечню сведений, составляющих служебную информацию, обнародование обобщенных показателей о количестве, емкости или общей площади убежищ может повредить обороноспособности страны.

"Учитывая изложенное, — резюмировали в горсовете, — по состоянию на сегодняшний день запрашиваемые сведения о количестве, типах, емкости капитальных сооружений гражданской защиты... являются информацией с ограниченным доступом".

Несмотря на засекреченность точных характеристик объектов, Департамент образования поделился уникальными достижениями в области защиты детей. В ответе отмечается, что за годы полномасштабного вторжения город получил успешный опыт. В частности, в 2023 году стартовал проект метрошколы, которая стала вирусным брендом, а в 2024 году — строительство первой в мире подземной школы.

"В 2025 и 2026 годах работа по созданию безопасных образовательных пространств была продолжена, — отчитываются педагоги, — В этих пространствах получают образование более 28 тысяч школьников".

При этом укрытия модульного типа в учебных заведениях не монтировали, зато сейчас прорабатывается вопрос покупки передвижных (мобильных) сооружений для безопасного подвоза учащихся. Подземные учреждения художественного образования в 2022–2026 годах вообще не строились.

Отдельным открытым блоком ответа стал подробный финансовый отчет Департамента бюджета и финансов. В целом на обустройство и строительство противорадиационных укрытий в коммунальных учебных заведениях, медицине и админзданиях за период 2022-2025 годов было выделено 1 129,3 млн. гривен, из которых фактически освоено 1 045,5 млн. гривен.

Распределение финансирования по годам выглядит следующим образом:

2022 год: выделено 17,5 млн грн (использовано 8,9 млн грн);

выделено 17,5 млн грн (использовано 8,9 млн грн); 2023 год: выделено 46,5 млн грн (использовано 46,5 млн грн);

выделено 46,5 млн грн (использовано 46,5 млн грн); 2024 год: выделено 196,2 млн грн (использовано 178,8 млн грн);

выделено 196,2 млн грн (использовано 178,8 млн грн); 2025 год: выделено 869,1 млн. грн. (использовано 810,3 млн. грн.).

Дополнительно в бюджете Харьковской городской территориальной громады на текущий 2026 год на указанные цели предусмотрели еще 832,7 млн. гривен, из которых по состоянию на 1 июля 2026 года освоили 70,8 млн. гривен .

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