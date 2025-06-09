Спасатели разводят руками: что происходит в Харькове на третьи сутки после удара РФ

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Кравцев Сергей
Спасатели продолжают работы на месте удара российских войск по Харькову в ночь на 7 июня. Под завалами могут оставаться люди. Как передает портал "Комментарии", об этом ходе брифинга заявил начальник Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Артем Астахов.
Ракетный удар. Фото: ГСЧС
Чиновник отметил, что в результате российского удара по гражданскому предприятию в Киевском районе Харькова были значительные разрушения и пожары в четырех цехах общей площадью 10 тысяч квадратных метров.
По его информации, из-под завалов спасателям удалось спасти двух людей.
Также Астахов уточнил, что в 8:35 8 июня пожар был локализован. Сейчас продолжается его ликвидация.
Читайте также на портале "Комментарии" — российские захватнические войска 7 июня ударили по Харькову управляемыми авиационными бомбами. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Также издание "Комментарии" сообщало – в Харькове ночью 7 июня произошло несколько попаданий по территории предприятия в Киевском районе. Там могут быть заблокированы люди. Однако связи с ними нет. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
Из-за ударов россиян на предприятии возник масштабный пожар. Сейчас на месте прилетов продолжается поисково-спасательная операция.
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