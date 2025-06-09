logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Харьков Спасатели разводят руками: что происходит в Харькове на третьи сутки после удара РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Спасатели разводят руками: что происходит в Харькове на третьи сутки после удара РФ

Из-под завалов спасателям удалось спасти двух людей

9 июня 2025, 22:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Спасатели продолжают работы на месте удара российских войск по Харькову в ночь на 7 июня. Под завалами могут оставаться люди. Как передает портал "Комментарии", об этом ходе брифинга заявил начальник Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Артем Астахов.

Спасатели разводят руками: что происходит в Харькове на третьи сутки после удара РФ

Ракетный удар. Фото: ГСЧС

Чиновник отметил, что в результате российского удара по гражданскому предприятию в Киевском районе Харькова были значительные разрушения и пожары в четырех цехах общей площадью 10 тысяч квадратных метров.

По его информации, из-под завалов спасателям удалось спасти двух людей.

"После проведения спасательной операции произошел обвал конструкции здания, в результате чего пострадал спасатель. Есть вероятность, что под завалами находятся еще шесть людей", — добавил Артем Астахов.

Также Астахов уточнил, что в 8:35 8 июня пожар был локализован. Сейчас продолжается его ликвидация.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские захватнические войска 7 июня ударили по Харькову управляемыми авиационными бомбами. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Харькове ночью 7 июня произошло несколько попаданий по территории предприятия в Киевском районе. Там могут быть заблокированы люди. Однако связи с ними нет. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры. 

"На территории предприятия в Киевском районе, которое сегодня потерпело вражеский удар, вероятно, заблокированы шесть работников. Связь с ними отсутствует", — говорится в сообщении. 

Из-за ударов россиян на предприятии возник масштабный пожар. Сейчас на месте прилетов продолжается поисково-спасательная операция.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://youtu.be/F76sWb0pAmQ?si=YYRdA3w8pCZyb1bU
Теги:

Новости

Все новости