Ночная атака по Харькову: под завалами до сих пор ищут людей

В Харькове ночью 7 июня произошло несколько попаданий по территории предприятия в Киевском районе. Там могут быть заблокированы люди. Однако связи с ними нет. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Удары по Харькову. Фото: Олег Синегубов в Телеграмм

"На территории предприятия в Киевском районе, которое сегодня потерпело вражеский удар, вероятно, заблокированы шесть работников. Связь с ними отсутствует", — говорится в сообщении.

Из-за ударов россиян на предприятии возник масштабный пожар. Сейчас на месте прилетов продолжается поисково-спасательная операция.

Известно также о пяти травмированных работниках – трех женщинах и двух мужчинах.

По информации областной военной администрации, в Киевском районе в результате попадания 40 дронов, четырех КАБов и ракеты по территории предприятия вспыхнул пожар на площади 10000 кв.

Читайте на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска наносили по Харькову удары ракетами, дронами и КАБами. Зафиксировано попадание по жилым домам и гражданскому предприятию. Известно о двух погибших и 17 раненых, в том числе дети. Спасатели пытаются справиться с пожарами.

Городской голова Харькова сообщил, что по городу были нанесены удары 48 "Шахедами", двумя ракетами и четырьмя КАБами.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Луцке спасатели обнаружили тело второго человека, погибшего в результате атаки российских захватчиков в ночь на пятницу, 6 июня. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины.



