Россияне накрыли КАБами Харьков: что известно о погибших и раненых

Российские захватнические войска 7 июня ударили по Харькову управляемыми авиационными бомбами. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Удар по Харькову. Фото: из открытых источников

Глава Харьковщины отметил, что в Шевченковском районе города повреждено здание детской железной дороги. В Киевском районе из-за обстрела пострадал частный жилой дом.

"На месте попаданий работают экстренные службы и медики", — добавил глава Харьковской ОВА.

В то же время мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в результате атаки погиб один человек.

По словам городского головы Харькова, из-за удара РФ по Шевченковскому району пострадали 10 человек.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Харькове ночью 7 июня произошло несколько попаданий по территории предприятия в Киевском районе. Там могут быть заблокированы люди. Однако связи с ними нет. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

"На территории предприятия в Киевском районе, которое сегодня потерпело вражеский удар, вероятно, заблокированы шесть работников. Связь с ними отсутствует", — говорится в сообщении.

Из-за ударов россиян на предприятии возник масштабный пожар. Сейчас на месте прилетов продолжается поисково-спасательная операция.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские оккупационные войска наносили по Харькову удары ракетами, дронами и КАБами. Зафиксировано попадание по жилым домам и гражданскому предприятию. Известно о двух погибших и 17 раненых, в том числе дети. Спасатели пытаются справиться с пожарами. Городской голова Харькова сообщил, что по городу были нанесены удары 48 "Шахедами", двумя ракетами и четырьмя КАБами.



