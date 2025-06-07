Россияне накрыли КАБами Харьков: что известно о погибших и раненых

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Кравцев Сергей
Российские захватнические войска 7 июня ударили по Харькову управляемыми авиационными бомбами. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Удар по Харькову. Фото: из открытых источников
Глава Харьковщины отметил, что в Шевченковском районе города повреждено здание детской железной дороги. В Киевском районе из-за обстрела пострадал частный жилой дом.
В то же время мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в результате атаки погиб один человек.
По словам городского головы Харькова, из-за удара РФ по Шевченковскому району пострадали 10 человек.
Читайте также на портале "Комментарии" — в Харькове ночью 7 июня произошло несколько попаданий по территории предприятия в Киевском районе. Там могут быть заблокированы люди. Однако связи с ними нет. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
Из-за ударов россиян на предприятии возник масштабный пожар. Сейчас на месте прилетов продолжается поисково-спасательная операция.
Также издание "Комментарии" сообщало – российские оккупационные войска наносили по Харькову удары ракетами, дронами и КАБами. Зафиксировано попадание по жилым домам и гражданскому предприятию. Известно о двух погибших и 17 раненых, в том числе дети. Спасатели пытаются справиться с пожарами. Городской голова Харькова сообщил, что по городу были нанесены удары 48 "Шахедами", двумя ракетами и четырьмя КАБами.
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