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Сильные взрывы в Харькове: россияне вновь не оставляют попыток разбить город

Враг ударил по Харькову беспилотниками, власти подтверждают, что есть попадание

сегодня, 08:18
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Кравцев Сергей

В Харькове утром 26 апреля были слышны сильные взрывы. Город подвергся дроновой атаке со стороны российских оккупантов. Об этом у себя в соцсети написал Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Сильные взрывы в Харькове: россияне вновь не оставляют попыток разбить город

Взрыв в Харькове. Фото из открытых источников

После 6 утра последовала целая серия взрывов. Игорь Терехов призвал местных жителей находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, и рассказал, что город — под атакой вражеских беспилотников.

Руководитель ОВА Олег Синегубов подтвердил информацию о взрывах в Харькове, и также призвал жителей быть в безопасных местах.

Впоследствии мэр уточнил, что один из ударов "пришелся по Шевченковскому району Харькова".

"На месте попадания зафиксирован дым", — добавил Терехов.

"В результате падения обломков вражеского БПЛА в Шевченковском районе, имеем пострадавшего ребенка", — говорится в публикации городского головы на Telegram-канале.

Глава ОВА также сообщил, что по предварительным данным, российские оккупанты ударили по Шевченковскому району Харькова, и сейчас информация о последствиях проверяется.

Отметим, в ночь на 25 апреля в Харькове во время воздушной тревоги раздалась серия взрывов, есть попадания вражеских беспилотников, вспыхнули пожары. Об этом у себя в соцсети сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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Источник: https://t.me/ihor_terekhov/2439
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