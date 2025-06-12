Россия вновь ударила по Харькову: много раненых, среди них – дети

В ночь на 12 июня в Харькове прогремели сильные взрывы на фоне угрозы российских дронов, есть попадания и пострадавшие, среди них дети.

Удар по Харькову. Фото: из открытых источников

По данным местных СМИ и пабликов, в Харькове прогремело как минимум десять взрывов. Известно о 12 пострадавших в результате ночной атаки.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что, по предварительным данным, противник совершил 12 ударов по городу этой ночью, один – без детонации.

"Двое пострадавших на Салтовке – девочки 12-ти и 16-ти лет. Острая реакция на стресс. Медики с ними работают", – написал Игорь Терехов.

Позже мэр проинформировал о том, что у двухлетнего ребенка – резаная рана головы.

В Салтовском районе, по данным ОВА, зафиксировано несколько попаданий и последствий. В частности: в результате попадания БпЛА возле жилой многоэтажки вспыхнули гражданские машины. Также поврежден фасад многоэтажного здания; попадание БпЛА в крышу технического этажа 9-этажного жилого здания. Вспыхнул пожар; на крыше складского помещения обнаружен неразорвавшийся БпЛА.

В Слободском районе из-за обстрела вспыхнул магазин на площади 200 квадратных метров. Повреждено здание магазина.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 11 июня российские захватчики атаковали Харьков 17-ю ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате массированной атаки по Слободскому и Основянскому районам погибли два человека, еще 54 – получили ранения, в том числе 8 детей. Сильные повреждения получили жилые дома, троллейбусы, детские площадки и предприятия.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские войска продолжают давить на фронте. При этом жестоко обстреливают прифронтовые территории Украины. В Сумской и Харьковской области идет обязательная эвакуация. Зону принудительного выезда на Харьковщине расширили, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.



