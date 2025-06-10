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Зону обязательной эвакуации расширили в Харьковской области: где опасно оставаться

В Харьковской области продолжается обязательная эвакуация: опасная зона расширена

сегодня, 21:37
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Кречмаровская Наталия

Российские войска продолжают давить на фронте. При этом жестоко обстреливают прифронтовые территории Украины. В Сумской и Харьковской области идет обязательная эвакуация. Зону принудительного выезда на Харьковщине расширили, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Зону обязательной эвакуации расширили в Харьковской области: где опасно оставаться

Эвакуация. Фото из открытых источников

Ситуацию по безопасности обсудили на заседании Совета обороны Харьковской области с участием военных, чрезвычайников, представителей силовых структур и руководителей районов. Военная администрация области расширила зону эвакуации гражданского населения из Купянского района.

По словам Синегубова, обязательную эвакуацию гражданских объявили в 7 населенных пунктах Шевченковской громады. Это села: Бараново, Березовка, Новониколаевка, Сподобовка, Старовировка, Дуванка и Федоровка.

Как сообщил начальник Харьковской ОВА, планируется эвакуировать в безопасные места 181 ребенка из 7 населенных пунктов. По его словам, все эвакуированные получат временное жилье, поддержку в оформлении статуса ВПЛ, доступ к социальным выплатам и гуманитарной помощи.

"Первоочередную помощь эвакуированным окажут в транзитном центре в Харькове", — уточнил Синегубов.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что ситуация в Сумской области угрожающая — оккупанты захватывают все больше территорий, в Сумы уже "достают" FPV-дронами. Народная депутат Украины Марьяна Безуглая рассказала, что быстрое продвижение российских войск — это идеальный циничный схематоз. Фактически народная депутат рассказала, кто заинтересован в быстром продвижении оккупантов.




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Источник: https://t.me/kharkivoda/19382
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