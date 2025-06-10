Зону обязательной эвакуации расширили в Харьковской области: где опасно оставаться

Российские войска продолжают давить на фронте. При этом жестоко обстреливают прифронтовые территории Украины. В Сумской и Харьковской области идет обязательная эвакуация. Зону принудительного выезда на Харьковщине расширили, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Эвакуация. Фото из открытых источников

Ситуацию по безопасности обсудили на заседании Совета обороны Харьковской области с участием военных, чрезвычайников, представителей силовых структур и руководителей районов. Военная администрация области расширила зону эвакуации гражданского населения из Купянского района.

По словам Синегубова, обязательную эвакуацию гражданских объявили в 7 населенных пунктах Шевченковской громады. Это села: Бараново, Березовка, Новониколаевка, Сподобовка, Старовировка, Дуванка и Федоровка.

Как сообщил начальник Харьковской ОВА, планируется эвакуировать в безопасные места 181 ребенка из 7 населенных пунктов. По его словам, все эвакуированные получат временное жилье, поддержку в оформлении статуса ВПЛ, доступ к социальным выплатам и гуманитарной помощи.

"Первоочередную помощь эвакуированным окажут в транзитном центре в Харькове", — уточнил Синегубов.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что ситуация в Сумской области угрожающая — оккупанты захватывают все больше территорий, в Сумы уже "достают" FPV-дронами. Народная депутат Украины Марьяна Безуглая рассказала, что быстрое продвижение российских войск — это идеальный циничный схематоз. Фактически народная депутат рассказала, кто заинтересован в быстром продвижении оккупантов.



