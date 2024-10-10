Ремонты под обстрелами: в Харькове 30 млн грн потратят на дороги

В Харькове, несмотря на постоянные удары ракетами, КАБами и дронами, ремонтируют межквартальные дороги. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию, размещенную на платформе Prozorro.



Фото портал "Комментарии"

Тендер на капитальный ремонт внутриквартальных дорог объявил Департамент строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета. Ремонтные работы планируют провести в трех районах на общую сумму более 30 млн. грн.

"Это первые подобные тендеры с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины", - сообщили в Харьковском антикоррупционном центре.

Департамент уже заключил два соглашения с коммунальным предприятием "Дорремстрой":

- на сумму 3,21 млн грн подписали на ремонт ул. Соборности Украины, 277, 279 (бывшая Дружбы Народов),

- на 2,4 млн грн заключили соглашение на капитальный ремонт ул. Женевской, 20/1 (бывшая Таганская, район Холодной Горы), пер. Гаагского (бывший пер. Таганский), 3, 5, пер. Нюрнбергского, 4, 6 (бывший пер. 2-й Таганский).

Во всех сделках прописан ремонт дорог и тротуаров.

Кроме того, коммунальщики победили в тендере на капремонт проспекта Байрона, 39, 41 (бывший пр. Героев Сталинграда) стоимостью почти 12 млн грн.

К тому же, продолжаются тендерные процедуры на ремонт ул. Непокоренных, 48-А (ранее ул. Героев Труда), ул. Гвардейцев-Широнинцев, 44 Б на сумму 11,65 млн грн и капремонт по ул. Ильи Коваля, 27 (ранее — Кибальчича) ожидаемой стоимостью 4,36 млн грн.

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения ремонт дорог в городе проходил в рамках соглашения об содержании инфраструктуры. Отдельные тендеры на ремонт конкретных улиц не проводились”, — отметили в ХАЦ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что не так с ремонтом кровли Политеха.

