logo

BTC/USD

83618

ETH/USD

2528.95

USD/UAH

44.96

EUR/UAH

50.24

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Харьков Ракетный удар по Харькову: под обломками дома нашли погибших, поиски продолжаются
commentss НОВОСТИ Все новости

Ракетный удар по Харькову: под обломками дома нашли погибших, поиски продолжаются

Трагедия в Холодногорском районе: вражеская атака разрушила многоэтажку и унесла жизни трех харьковчан

13 октября 2026, 08:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В Харькове из-под обломков жилого дома, потерпевшего разрушения в результате очередной ракетной атаки, спасатели изъяли тела трех погибших граждан. На месте происшествия продолжается ликвидация возгорания и проводятся активные поисково-спасательные мероприятия.

Ракетный удар по Харькову: под обломками дома нашли погибших, поиски продолжаются

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Поздним вечером накануне враг совершил массированный налет на областной центр. Мониторинговые паблики сообщают, что город атаковали девятью средствами поражения типа "Бандероль", что привело к попаданию в нескольких районах. Наибольшие разрушения понес гражданский сектор. В частности, в Холодногорском районе в результате прилета полностью уничтожен подъезд четырехэтажного жилого дома. Под обломками здания по-прежнему могут оставаться заблокированные жильцы.

"Работы на месте трагедии не прекращаются ни на минуту, — отмечают в ГСЧС Харьковщины, — несмотря на постоянную опасность новых обстрелов, там бок о бок работают бойцы ГСЧС, правоохранители, врачи скорой, добровольцы, специалисты-кинологи и представители коммунальных служб".

Также к оказанию помощи привлечены психологи ведомства, поддерживающие шокированных и травмированных людей.

Параллельно с этим в других локациях города бушевал огонь.

"Еще четыре ячейки возгораний, — добавляют спасатели, — возникшие в Холодногорском и Шевченковском районах Харькова из-за вражеских ударов удалось оперативно обуздать и полностью ликвидировать".

По предварительным подсчетам, эта массированная атака унесла жизни трех человек. Число раненых возросло по меньшей мере до 15 человек, среди которых один сотрудник ГСЧС. В то же время, благодаря профессиональным и слаженным действиям экстренных служб непосредственно из опасной зоны удалось спасти четырех жителей города. В настоящее время операция на месте завалов продолжается.

Ракетный удар по Харькову: под обломками дома нашли погибших, поиски продолжаются - фото 2
Ракетный удар по Харькову: под обломками дома нашли погибших, поиски продолжаются - фото 2
Ракетный удар по Харькову: под обломками дома нашли погибших, поиски продолжаются - фото 2
Ракетный удар по Харькову: под обломками дома нашли погибших, поиски продолжаются - фото 2
Ракетный удар по Харькову: под обломками дома нашли погибших, поиски продолжаются - фото 2
Ракетный удар по Харькову: под обломками дома нашли погибших, поиски продолжаются - фото 2
Ракетный удар по Харькову: под обломками дома нашли погибших, поиски продолжаются - фото 2


Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера враг ударил по Днепру "Бандеролью", в результате чего погибли, а также разрушения в городе.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости