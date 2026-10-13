Ракетный удар по Харькову: под обломками дома нашли погибших, поиски продолжаются

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Недилько Ксения
В Харькове из-под обломков жилого дома, потерпевшего разрушения в результате очередной ракетной атаки, спасатели изъяли тела трех погибших граждан. На месте происшествия продолжается ликвидация возгорания и проводятся активные поисково-спасательные мероприятия.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Поздним вечером накануне враг совершил массированный налет на областной центр. Мониторинговые паблики сообщают, что город атаковали девятью средствами поражения типа "Бандероль", что привело к попаданию в нескольких районах. Наибольшие разрушения понес гражданский сектор. В частности, в Холодногорском районе в результате прилета полностью уничтожен подъезд четырехэтажного жилого дома. Под обломками здания по-прежнему могут оставаться заблокированные жильцы.
Также к оказанию помощи привлечены психологи ведомства, поддерживающие шокированных и травмированных людей.
Параллельно с этим в других локациях города бушевал огонь.
По предварительным подсчетам, эта массированная атака унесла жизни трех человек. Число раненых возросло по меньшей мере до 15 человек, среди которых один сотрудник ГСЧС. В то же время, благодаря профессиональным и слаженным действиям экстренных служб непосредственно из опасной зоны удалось спасти четырех жителей города. В настоящее время операция на месте завалов продолжается.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера враг ударил по Днепру "Бандеролью", в результате чего погибли, а также разрушения в городе.