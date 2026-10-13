Ракетный удар по Харькову: под обломками дома нашли погибших, поиски продолжаются

В Харькове из-под обломков жилого дома, потерпевшего разрушения в результате очередной ракетной атаки, спасатели изъяли тела трех погибших граждан. На месте происшествия продолжается ликвидация возгорания и проводятся активные поисково-спасательные мероприятия.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Поздним вечером накануне враг совершил массированный налет на областной центр. Мониторинговые паблики сообщают, что город атаковали девятью средствами поражения типа "Бандероль", что привело к попаданию в нескольких районах. Наибольшие разрушения понес гражданский сектор. В частности, в Холодногорском районе в результате прилета полностью уничтожен подъезд четырехэтажного жилого дома. Под обломками здания по-прежнему могут оставаться заблокированные жильцы.

"Работы на месте трагедии не прекращаются ни на минуту, — отмечают в ГСЧС Харьковщины, — несмотря на постоянную опасность новых обстрелов, там бок о бок работают бойцы ГСЧС, правоохранители, врачи скорой, добровольцы, специалисты-кинологи и представители коммунальных служб".

Также к оказанию помощи привлечены психологи ведомства, поддерживающие шокированных и травмированных людей.

Параллельно с этим в других локациях города бушевал огонь.

"Еще четыре ячейки возгораний, — добавляют спасатели, — возникшие в Холодногорском и Шевченковском районах Харькова из-за вражеских ударов удалось оперативно обуздать и полностью ликвидировать".

По предварительным подсчетам, эта массированная атака унесла жизни трех человек. Число раненых возросло по меньшей мере до 15 человек, среди которых один сотрудник ГСЧС. В то же время, благодаря профессиональным и слаженным действиям экстренных служб непосредственно из опасной зоны удалось спасти четырех жителей города. В настоящее время операция на месте завалов продолжается.





Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера враг ударил по Днепру "Бандеролью", в результате чего погибли, а также разрушения в городе.