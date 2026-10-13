Ракетний удар по Харкову: під уламками будинку знайшли загиблих, пошуки тривають

У Харкові з-під уламків житлового будинку, який зазнав руйнувань внаслідок чергової ракетної атаки, рятувальники вилучили тіла трьох загиблих громадян. Наразі на місці події продовжується ліквідація загоряння та проводяться активні пошуково-рятувальні заходи.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Пізно ввечері напередодні ворог здійснив масований наліт на обласний центр. Моніторингові пабліки повідомляють, що місто атакували дев'ятьма засобами ураження типу "Бандероль", що призвело до влучань у кількох районах. Найбільших руйнувань зазнав цивільний сектор. Зокрема, у Холодногірському районі внаслідок прильоту повністю знищено під’їзд чотириповерхового житлового будинку. під уламками будівлі досі можуть залишатися заблоковані мешканці.

"Роботи на місці трагедії не припиняються ні на хвилину, — зазначають у ДСНС Харківщини, — попри постійну небезпеку нових обстрілів, там пліч-о-пліч працюють бійці ДСНС, правоохоронці, лікарі швидкої, добровольці, фахівці-кінологи та представники комунальних служб".

Також до надання допомоги залучені психологи відомства, які підтримують шокованих та травмованих людей.

Паралельно з цим в інших локаціях міста вирував вогонь.

"Ще чотири осередки займань, — додають рятувальники, — які виникли у Холодногірському та Шевченківському районах Харкова через ворожі удари, вдалося оперативно приборкати та повністю ліквідувати".

За попередніми підрахунками, ця масована атака забрала життя трьох людей. Кількість поранених зросла щонайменше до 15 осіб, серед яких є один співробітник ДСНС. Водночас завдяки професійним та злагодженим діям екстрених служб безпосередньо з небезпечної зони вдалося врятувати чотирьох мешканців міста. Наразі операція на місці завалів триває.





Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що учора ворог вдарив по Дніпру "Бандероллю", унаслідок чого є загиблі, а також руйнування в місті.