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Коммунальные льготы в Харькове: кого освободили от оплаты за коммунальные услуги

«Театры работают в тяжелых условиях»: Игорь Терехов заявил об отмене платы за тепло и воду для пяти культурных центров

23 октября 2026, 10:36
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Недилько Ксения

В Харькове на официальном уровне ввели существенные коммунальные льготы для ряда ключевых культурных центров города. Решением местных властей пять известных учреждений полностью освобождаются от финансовых обязательств за коммунальные услуги, начиная с 1 ноября 2026 года и до 15 апреля 2027 года.

Коммунальные льготы в Харькове: кого освободили от оплаты за коммунальные услуги

Игорь Терехов. Фото: коллаж портала "Комментарии"

Эту социальную и инфраструктурную инициативу поддержал депутатский корпус во время внеочередного сессионного заседания городского совета 21 октября.

За определенный период заведения не будут платить за сервисы, которые обеспечиваются коммунальными предприятиями Харькова. Сюда входят отопление, снабжение холодной водой, водоотводом, а также услуги по транспортировке и утилизации мусора.

В перечне организаций, получивших такую помощь от города, оказались:

  • Харьковская областная филармония;
  • Харьковский академический театр музыкальной комедии;
  • Харьковский государственный академический украинский драматический театр им. Т. Г. Шевченко;
  • Харьковский академический драматический театр им. Г. Ф. Квитки-Основьяненко;
  • Харьковский государственный академический кукольный театр им. В. А. Афанасьева.

Глава Харькова подчеркнул, что такой шаг является сознательным и системным вкладом общества в жизнеспособность творческих коллективов.

"Второй год мы предоставляем такую льготу, — подчеркнул городской голова Игорь Терехов, объясняя мотивацию горсовета, — чтобы поддержать наши городские, областные и государственные учреждения культуры. Театры работают в тяжелых условиях во время войны, потому это наша поддержка для них".

Благодаря этому решению культурные институции смогут направить сэкономленные ресурсы на творческую деятельность и обеспечение безопасности зрителей в зимний период.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Харькове финансирование бесплатного проезда в коммунальном пассажирском транспорте осуществляется непосредственно за счет бюджета городской территориальной громады. Об этом сообщил Департамент бюджета и финансов Харьковского городского совета в ответе на официальный журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".



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