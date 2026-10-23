Комунальні пільги у Харкові: кого звільнили від оплати за комунальні послуги

У Харкові на офіційному рівні запровадили суттєві комунальні пільги для низки ключових культурних осередків міста. Рішенням місцевої влади п'ять відомих установ повністю звільняються від фінансових зобов'язань за комунальні послуги, починаючи з 1 листопада 2026 року і до 15 квітня 2027 року.

Ігор Терехов. Фото: колаж порталу "Коментарі"

Цю соціальну та інфраструктурну ініціативу підтримав депутатський корпус під час проведення позачергового сесійного засідання міської ради 21 жовтня.

Протягом визначеного періоду заклади не сплачуватимуть за сервіси, які забезпечуються комунальними підприємствами Харкова. Сюди входять опалення, постачання холодної води, водовідведення, а також послуги з транспортування та утилізації сміття.

У переліку організацій, які отримали таку допомогу від міста, опинилися:

Харківська обласна філармонія;

Харківський академічний театр музичної комедії;

Харківський державний академічний український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка;

Харківський академічний драматичний театр ім. Г. Ф. Квітки-Основ’яненка;

Харківський державний академічний театр ляльок ім. В. А. Афанасьєва.

Очільник Харкова наголосив, що такий крок є свідомим та системним внеском громади в життєздатність творчих колективів.

"Другий рік поспіль ми надаємо таку пільгу, — підкреслив міський голова Ігор Терехов, пояснюючи мотивацію міськради, — щоб підтримати наші міські, обласні та державні заклади культури. Театри працюють у важких умовах під час війни, тому це наша підтримка для них".

Завдяки цьому рішенню культурні інституції зможуть спрямувати зекономлені ресурси на творчу діяльність та забезпечення безпеки глядачів у зимовий період.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Харкові фінансування безплатного проїзду в комунальному пасажирському транспорті здійснюється безпосередньо коштом бюджету міської територіальної громади. Про це повідомив Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради у відповіді на офіційний журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".