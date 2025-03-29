Оккупанты ударили по военному госпиталю в Харькове – Генштаб

Вечером, 29 марта, цинично нарушив нормы международного гуманитарного права, российские террористы нанесли удар по военному госпиталю в городе Харьков. В результате поражения БпЛА типа "Shahed" повреждено здание госпиталя и расположены рядом жилые дома. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генерального штаба ВСУ.

Оккупанты ударили по военному госпиталю в Харькове

По предварительным данным, есть пострадавшие среди военнослужащих, проходивших лечение в медицинском центре.

"Факт умышленного, прицельного обстрела армией России украинского медицинского учреждения пополнил длинный перечень подлых и циничных преступлений, совершенных россиянами с начала непровоцированного вторжения в Украину. Военные преступления не имеют срока давности. Соответствующие доказательства будут переданы в органы международного уголовного правосудия", – отмечают в Генштабе.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня в Харькове российская армия совершила массированную атаку ударными беспилотниками по жилой застройке и гражданской инфраструктуре. Под ударом оказались два района – Шевченковский и Холодногорский. Повреждены частный дом, медучреждение и офисное здание, в многоэтажных жилых домах выбиты окна, горят частные автомобили и гаражи.

Есть пострадавшие и один погибший. Все профильные службы продолжают устранять последствия вражеских ударов.