Последствия обстрела Харькова: что известно (ФОТО)

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Кречмаровская Наталия
В субботу, 29 марта, вражеские войска массированно обстреляли Харьков ударными беспилотниками.
Фото Харьковской ОВА
По данным начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, попадания зафиксированы в Шевченковском и Холодногорском районах. Под вражеский обстрел попали частный дом, медучреждение и офисное здание, в многоэтажных жилых домах выбиты окна, горели автомобили и гаражи.
Синегубов сообщил, что в результате массированного удара 2 человека погибли – 67-летний мужчина и 70-летняя женщина. Ранения разной степени тяжести получили 25 человек.
Синегубов также опубликовал фото последствий массированного обстрела Харькова.
По данным спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, россияне начали наносить удары по городу с 20:45. В общей сложности было нанесено 6 ударов. Одно попадание зафиксировали в Холодногорском районе, 5 попаданий – в Шевченковском. Чубенко сообщил о 30 травмированных, среди них 5 детей.
Напомним, что вражеские войска, как писал портал "Комментарии", нанесли удар по Харькову 26 марта. Через час в городе раздалось по меньшей мере 12 взрывов.
По данным Харьковского городского головы Игоря Терехова, были повреждены жилые дома, автомобили, хозяйственные постройки.
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