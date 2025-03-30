Последствия обстрела Харькова: что известно (ФОТО)



















В субботу, 29 марта, вражеские войска массированно обстреляли Харьков ударными беспилотниками.

Фото Харьковской ОВА

По данным начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, попадания зафиксированы в Шевченковском и Холодногорском районах. Под вражеский обстрел попали частный дом, медучреждение и офисное здание, в многоэтажных жилых домах выбиты окна, горели автомобили и гаражи.

Синегубов сообщил, что в результате массированного удара 2 человека погибли – 67-летний мужчина и 70-летняя женщина. Ранения разной степени тяжести получили 25 человек.

"Среди пострадавших детей в больнице находится 15-летняя девушка. Она в тяжелом состоянии. Двое детей, получивших легкие ранения, будут лечиться амбулаторно", — сообщил начальник Харьковской ОВА.

Синегубов также опубликовал фото последствий массированного обстрела Харькова.









По данным спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, россияне начали наносить удары по городу с 20:45. В общей сложности было нанесено 6 ударов. Одно попадание зафиксировали в Холодногорском районе, 5 попаданий – в Шевченковском. Чубенко сообщил о 30 травмированных, среди них 5 детей.

"Для обстрела враг использовал БПЛА "Герань 2". В результате взрывов повреждены 12 многоквартирных жилых домов, 24 частных жилых дома, 13 автомобилей", — сообщил спикер областной прокуратуры.

Напомним, что вражеские войска, как писал портал "Комментарии", нанесли удар по Харькову 26 марта. Через час в городе раздалось по меньшей мере 12 взрывов.

По данным Харьковского городского головы Игоря Терехова, были повреждены жилые дома, автомобили, хозяйственные постройки.