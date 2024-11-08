Харьков под массированным огнем РФ: прилеты в центре, разрушена многоэтажка (ФОТО)

В ночь на 8 ноября российские оккупанты в очередной раз совершили пуск УАБов на Харьков. В результате атаки повреждены и частично разрушены дома, а также есть пострадавшие. Как передает портал "Комментарии", эту информацию у себя в Telegram подтвердил мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Удар по Харькову. Фото: из открытых источников

Игорь Терехов сообщил, что прилеты были в районе плотной жилой и исторической застройки в центре Харькова. Синегубов уточнил, что речь идет о Шевченковском районе. В результате атаки зафиксировано повреждение административных зданий и жилых домов. Службы продолжают осмотр.

Один из российских УАБов ударил по 12-ти этажке в Салтовском районе. Из-за этого в доме разрушены несколько этажей, а под завалами находятся люди. Кроме того, возник пожар.

По информации Олега Синегубова, спасатели продолжают разбирать завалы многоэтажки, куда попал враг.

В результате попадания – 25 раненых, пять из них — госпитализированы в медицинские учреждения, состояние пострадавших среднее и легкое. Эвакуировали 30 человек, из них — 4 детей.

Частично разрушен подъезд дома с 1-го по 3-й этаж. Повреждены жилые дома рядом, 5 автомобилей и выходы станции метро.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Харькове раздались взрывы — вражеские войска в очередной раз нанесли удар по городу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковского городского головы Игоря Терехова.

Также издание "Комментарии" сообщало – из-за массированных обстрелов энергосистемы Украины еще в прошлом году и в течение 2024 года в Харькове нет собственной генерации электроэнергии. Весь год Харьков готовился к зимнему периоду, восстанавливая энергосистему почти с нуля и пытаясь провести децентрализацию сетей, чтобы не зависеть от других регионов.



