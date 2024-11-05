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Враг обстрелял Харьков: где произошли "прилеты" (ОБНОВЛЕНО)

Последствия обстрела Харькова

сегодня, 17:09
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Кречмаровская Наталия

В Харькове раздались взрывы — вражеские войска в очередной раз нанесли удар по городу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковского городского головы Игоря Терехова.

Враг обстрелял Харьков: где произошли "прилеты" (ОБНОВЛЕНО)

Фото портал "Комментарии"

Он отметил, что предварительно, удар был нанесен по Шевченковскому району, рядом с жилой застройкой. "Уже есть информация об одном пострадавшем", — сообщил он.

По информации начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате удара повреждение жилого дома. "Службы уехали на место попадания", — уточнил он.

Игорь Терехов уточнил, что поражения получил пятиэтажный многоквартирный дом. “На втором, третьем и четвертом этажах выбиты окна, возле дома повреждены автомобили. Пострадала одна женщина. Соответствующие службы обследуют место прилета. Предварительно удар был нанесен "шахедом", — отметил мэр Харькова.

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