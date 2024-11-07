Мэр Харькова Терехов об энергоснабжении: «Ситуация очень сложная»

Из-за массированных обстрелов энергосистемы Украины еще в прошлом году и в течение 2024 года в Харькове нет собственной генерации электроэнергии. Весь год Харьков готовился к зимнему периоду, восстанавливая энергосистему почти с нуля и пытаясь провести децентрализацию сетей, чтобы не зависеть от других регионов.

Игорь Терехов. Фото из открытых источников

В эфире национального телемарафона городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, какая сейчас ситуация в городе.

“Из-за того, что враг уничтожил нашу генерацию, мы вынуждены сегодня получать энергоснабжение из других регионов, что создает определенные вызовы. Что касается тепла и водоснабжения, то мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить их. Переходим на систему дифференцированного тепла и водоснабжения, что очень важно, потому что с советских времен осталась жесткая централизация", – объяснил Терехов.

Он отметил, что Харькову предстоит пережить непростой отопительный сезон.

В то же время уже ведется работа по обеспечению максимально комфортных условий для жителей. Для этого необходимо дополнительное оборудование, среди которого Терехов выделил блочно-модульные котельные, газотурбинное оборудование и когенерационные установки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Украинцев ожидает очень суровая зима: россия выводит из строя энергетическую инфраструктуру, в результате чего люди будут умирать в своих жилищах. Об этом пишут российские СМИ, передает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Это фейки русской пропаганды, отмечают в Центре.

Правда: отопительный сезон 2024-2025 года стартовал во всех регионах Украины за исключением Херсона, где сохраняется относительно теплая погода. Во второй раз Украина будет проходить отопительный сезон исключительно за счет собственного газа. Украина продолжает увеличивать газодобычу, уменьшая собственную зависимость от мировых рынков и повышая энергетическую независимость. Подробности – по ссылке.