Харьков готовится к отопительному сезону в ускоренном темпе: успеют ли

Сотрудники КП "Харьковские тепловые сети" в Харькове в ускоренном темпе готовят город к отопительному сезону, который должен начаться 15 октября. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию коммунального предприятия.

Подготовка к зиме в Харькове. Фото: ХТС

Как рассказал начальник управления ремонтов ХТС Рагуф Мамедов, работы ведутся одновременно на пяти-шести объектах. В частности, сейчас рабочие ремонтируют магистральную камеру на Алексеевке, оборудование которой за долгие годы эксплуатации износилось и вышло из строя.

По словам начальника Шевченковского филиала КП "ХТС" Владимира Комарницкого, новые металлические коллекторы позволят стабильно поставлять тепло и горячую воду на четыре ЦТП, в 69 домов, 17 ведомственных учреждений, четыре школы и три детсада.

Параллельно продолжаются работы по строительству блочно-модульных котельных, в частности, специалисты заканчивают возведение фундаментов под их установку. По словам начальника филиала, Шевченковский район готов к отопительному сезону на 90%. Так, коммунальщики уже полностью заполнили теплоносителем внутридомовые системы и на 85% – внутриквартальные.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Столичные тепловики не успевают подготовиться к отопительному сезону: в чем причина

В КП "Киевтеплоэнерго" жалуются на действия Нацполиции и предупреждают, что могут не успеть подготовиться к отопительному сезону. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию коммунального предприятия.

В КП рассказали, что 19 сентября представители Дарницкого управления Нацполиции в очередной раз пришли с обыском к коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго" по техническому переоснащению завода "Энергия". В КП напомнили, что обыски на предприятии проводились ровно год назад – в сентябре 2023-го. Тогда полицейским предоставили все необходимые документы.

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