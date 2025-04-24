Ожесточенный удар РФ по Киеву: что известно о погибших и пострадавших

В ночь на 24 апреля украинская столица подверглась комбинированной атаке оккупантов. На утро известно о девяти погибших и 63 пострадавших, в том числе 6 детей и беременная. Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко.

Удар по Киеву. Фото ГСЧС

О пожарах, разрушениях начала поступать информация из Голосеевского, Шевченковского, Святошинского районов Киева. Говорилось о попаданиях по гражданской инфраструктуре.

Утром в ГСЧС сообщили, что по предварительным данным, погибли 9 человек, 63 пострадавших, 42 госпитализировали в больницу, среди них 6 детей.

Чрезвычайники проинформировали, что в жилых домах произошли разрушения, сейчас продолжаются поиски людей под завалами.

В ГСЧС рассказали, что пожары возникли в гаражах, админзданиях и нежилых зданиях. Также в результате обломков горели автомобили и сухая трава. Однако пожарные ликвидировали возгорание.

По состоянию на сейчас в 5 районах столицы продолжается ликвидация последствий летнего обстрела.

"Работают психологи и кинологи ГСЧС", — говорится в сообщении.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 23 апреля российские дроны массированно атаковали гражданскую инфраструктуру Полтавской общины. Три человека травмированы. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсети сообщил глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.



