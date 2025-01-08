Громкий скандал в Харькове из-за транспорта: в решении Терехова видят "предательство"

На днях в Харьковском городском совете сообщили, что коммунальный транспорт планируют привести к одному стандарту цвета. Такое решение возмутило горожан — главным месседжем было то, что власти снова просто "пилят" бюджет, тратя средства на идеи, реализация которых может подождать до завершения войны. Даже обвиняли в "предательстве" и подготовке к сдаче Харькова.

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Портал "Комментарии" разобрался, действительно ли такая инициатива актуальна во время войны.

Политолог Максим Гончаренко объяснил, что война обусловила достаточно специфическую оценку действий властей. Люди считают расходы с учетом стоимости снаряжения и оснащения для бойцов на фронте. Именно поэтому инициативу не одобрили горожане. Однако эксперт отметил, что обновление цветов обсуждали еще в 2021 году, а в 2025-м начали реализацию проекта. К тому же власти аргументируют этот вопрос безопасностью дорожного движения.

“Такая инициатива актуальна лишь частично. Харьков – символический город во многих аспектах. Город, переживший с начала вторжения более 5000 тревог, обстрелы и блэкауты – не просто выжил, но сохраняет свой имидж, красоту и привлекательность. Сам факт, что об инициативах до 2022 года не забывают, добавляет Харькову ореолу несокрушимости и непреклонности. Имиджево это показывает, что город даже в такие времена развивается и меняется. Кроме того, есть риски репутационных потерь. В частности, когда мы говорим о финансовых аспектах. Даже такие отдельные изменения – это деньги, которые можно было бы потратить на поддержку пострадавших от агрессии врага или на снаряжение для военных. Тот же "внутренний калькулятор" работает и конвертирует условную краску в турникеты, дроны и тому подобное”, — убежден Гончаренко.

Он отметил, что власти города сейчас ставят перед собой задачу показать Харьков, как город, живущий при всем. Однако, по мнению эксперта, эффективнее было бы направить усилия на решение текущих проблем, с которыми сталкиваются конкретные харьковчане.

Вопрос перекраски общественного транспорта прокомментировал депутат Харьковского городского совета Дмитрий Булах.

“Отменяйте измену. Спросил здесь господина Владимира Матяса из профильного департамента по окрашенному поезду харьковского метро. Это пока экспериментальный, пилотный вариант. Да, горсовет действительно работает в направлении унификации цветового решения по городскому транспорту. Но насколько я знаю, процесс еще не завершен. Поезд это определенный тест. Потому никто сейчас массово ничего перекрашивать не будет”, — отметил он.

Также депутат добавил, что само направление движения поддерживает, но предлагает сделать этот процесс более открытым и инклюзивным.

Напомним, в Киеве, как писал портал "Комментарии", Кличко создал "маршруточную мафию".



