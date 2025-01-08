Громкий скандал в Харькове из-за транспорта: в решении Терехова видят "предательство"

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Кречмаровская Наталия
На днях в Харьковском городском совете сообщили, что коммунальный транспорт планируют привести к одному стандарту цвета. Такое решение возмутило горожан — главным месседжем было то, что власти снова просто "пилят" бюджет, тратя средства на идеи, реализация которых может подождать до завершения войны. Даже обвиняли в "предательстве" и подготовке к сдаче Харькова.
Фото портал "Комментарии"
Портал "Комментарии" разобрался, действительно ли такая инициатива актуальна во время войны.
Политолог Максим Гончаренко объяснил, что война обусловила достаточно специфическую оценку действий властей. Люди считают расходы с учетом стоимости снаряжения и оснащения для бойцов на фронте. Именно поэтому инициативу не одобрили горожане. Однако эксперт отметил, что обновление цветов обсуждали еще в 2021 году, а в 2025-м начали реализацию проекта. К тому же власти аргументируют этот вопрос безопасностью дорожного движения.
Он отметил, что власти города сейчас ставят перед собой задачу показать Харьков, как город, живущий при всем. Однако, по мнению эксперта, эффективнее было бы направить усилия на решение текущих проблем, с которыми сталкиваются конкретные харьковчане.
Вопрос перекраски общественного транспорта прокомментировал депутат Харьковского городского совета Дмитрий Булах.
Также депутат добавил, что само направление движения поддерживает, но предлагает сделать этот процесс более открытым и инклюзивным.
Напомним, в Киеве, как писал портал "Комментарии", Кличко создал "маршруточную мафию".
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