Угроза Днепру и Павлограду: Зеленский назвал риски в случае потери Славянска и Краматорска

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Вероятная потеря контроля над ключевыми городами Донецкой области может открыть перед российскими оккупационными войсками прямой путь для наступления в глубь Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего интервью для популярного подкаста The Diary Of A CEO, оценивая текущие вызовы на линии столкновения.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Глава государства подчеркнул, что падение украинской обороны в районе Славянска и Краматорска спровоцирует масштабный кризис соседних регионов.
По словам руководителя страны, на сегодняшний день под контролем страны-агрессорки находится около 18–19% суверенных украинских территорий.
В таких жестких реалиях официальный Киев четко определяет пределы возможных дипломатических шагов по остановке боевых действий.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня днем оккупанты массированно обстреляли Днепр.