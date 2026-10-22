Угроза Днепру и Павлограду: Зеленский назвал риски в случае потери Славянска и Краматорска

Вероятная потеря контроля над ключевыми городами Донецкой области может открыть перед российскими оккупационными войсками прямой путь для наступления в глубь Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего интервью для популярного подкаста The Diary Of A CEO, оценивая текущие вызовы на линии столкновения.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Глава государства подчеркнул, что падение украинской обороны в районе Славянска и Краматорска спровоцирует масштабный кризис соседних регионов.

"Если Украина будет вынуждена отступить из Краматорска и Славянска, возникнут колоссальные риски, что российская армия двинется дальше на Днепр и Павлоград, — предостерегает Владимир Зеленский, анализируя стратегическую карту боевых действий. — Кроме того, среди приоритетных захватнических намерений Российской Федерации остаются такие крупные южные города, как Запорожье и Николаев".

По словам руководителя страны, на сегодняшний день под контролем страны-агрессорки находится около 18–19% суверенных украинских территорий.

В таких жестких реалиях официальный Киев четко определяет пределы возможных дипломатических шагов по остановке боевых действий.

"Сейчас прекращение огня является наибольшим компромиссным решением, на которое украинская сторона уже демонстрирует готовность согласиться, — подчеркнул Президент Украины, намечая позицию государства на потенциальных переговорах. — Никаких других уступок, которые угрожали бы государственности, страна рассматривать не планирует".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня днем оккупанты массированно обстреляли Днепр.