Загроза для Дніпра та Павлограда: Зеленський назвав ризики у разі втрати Слов'янська та Краматорська

Ймовірна втрата контролю над ключовими містами Донецької області може відкрити перед російськими окупаційними військами прямий шлях для наступу вглиб України. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час свого інтерв'ю для популярного подкасту The Diary Of A CEO, оцінюючи поточні виклики на лінії зіткнення.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Глава держави наголосив, що падіння української оборони в районі Слов'янська та Краматорська спровокує масштабну кризу для сусідніх регіонів.

"Якщо Україна буде змушена відступити з Краматорська та Слов'янська, виникнуть колосальні ризики, що російська армія рушить далі на Дніпро та Павлоград, — застерігає Володимир Зеленський, аналізуючи стратегічну карту бойових дій. — Крім того, серед пріоритетних загарбницьких намірів Російської Федерації також залишаються такі великі південні міста, як Запоріжжя та Миколаїв".

За словами керівника країни, на сьогоднішній день під контролем країни-агресорки перебуває приблизно 18–19% суверенних українських територій.

У таких жорстких реаліях офіційний Київ чітко визначає межі можливих дипломатичних кроків для зупинки бойових дій.

"Наразі припинення вогню є найбільшим компромісним рішенням, на яке українська сторона вже демонструє готовність погодитися, — підкреслив Президент України, окреслюючи позицію держави на потенційних переговорах. — Жодних інших поступок, які б загрожували державності, країна розглядати не планує".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вдень окупанти масовано обстріляли Дніпро.