Загроза для Дніпра та Павлограда: Зеленський назвав ризики у разі втрати Слов'янська та Краматорська

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Недилько Ксения
Ймовірна втрата контролю над ключовими містами Донецької області може відкрити перед російськими окупаційними військами прямий шлях для наступу вглиб України. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час свого інтерв'ю для популярного подкасту The Diary Of A CEO, оцінюючи поточні виклики на лінії зіткнення.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Глава держави наголосив, що падіння української оборони в районі Слов'янська та Краматорська спровокує масштабну кризу для сусідніх регіонів.
За словами керівника країни, на сьогоднішній день під контролем країни-агресорки перебуває приблизно 18–19% суверенних українських територій.
У таких жорстких реаліях офіційний Київ чітко визначає межі можливих дипломатичних кроків для зупинки бойових дій.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вдень окупанти масовано обстріляли Дніпро.