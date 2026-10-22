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Дніпро під комбінованим ударом: окупанти масовано атакують місто КАБами, ракетами та реактивними БпЛА

Серія потужних вибухів у Дніпрі: сили ППО ведуть запеклий бій з повітряними цілями ворога

22 жовтня 2026, 11:36
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Недилько Ксения

Дніпро опинився під масованим та скоординованим повітряним ударом російських окупаційних військ. Загарбники застосували проти обласного центру широкий спектр озброєння, влаштувавши складну комбіновану атаку за допомогою керованих авіаційних бомб (КАБів), ракет типу "Бандероль" та швидкісних реактивних безпілотників.

Дніпро під комбінованим ударом: окупанти масовано атакують місто КАБами, ракетами та реактивними БпЛА

Ілюстративне фото

У різних районах міста гримлять потужні вибухи. Місцеві жителі масово повідомляють про характерні звуки польоту ворожих повітряних засобів та активну роботу підрозділів протиповітряної оборони.

Напружений повітряний бій над містом та областю все ще продовжується.

"Наразі в межах міста вже зафіксовано перші прильоти та влучання ворожого озброєння, — повідомляють моніторингові канали, відстежуючи оперативну обстановку в режимі реального часу. — Російська повітряна атака все ще триває, нові загрози продовжують підлітати, тому закликаємо всіх без винятку дніпрян негайно пройти до безпечних місць".

Мешканців міста просять суворо дотримуватися правил інформаційної безпеки: не публікувати фото чи відео роботи протиповітряної оборони та не знімати місця ймовірних влучань, аби не допомагати ворогу коригувати вогонь.

Жодних офіційних коментарів від представників Дніпропетровської обласної військової адміністрації чи керівництва міської ради щодо точних локацій руйнувань та наявності постраждалих на цей час не надходило. Вся детальна інформація очікується від військового командування вже після остаточного відбою повітряної тривоги.

Інформація оновлюється.                                                        




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