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Массированный удар по Днепру «Бандеролями»: тысячи людей остались без света

Обстрел Днепра кассетными боеприпасами: в городе исчезал свет, под ударом критическая инфраструктура

21 октября 2026, 15:00
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Недилько Ксения

Сегодня днем Днепр вздрогнул от мощной и массированной воздушной атаки. Российские оккупационные войска нанесли массированный удар по городу, применив ракеты типа "Бандероль". По информации профильных мониторинговых сообществ, захватчики выпустили по областному центру в том числе и кассетные боеприпасы.

Массированный удар по Днепру «Бандеролями»: тысячи людей остались без света

Иллюстративное фото

Местные жители насчитали по меньшей мере 10 громких взрывов, раздавшихся в разных районах. Во время вражеского налета в домах днепрян начал массово мигать и исчезать свет.

Целью российских террористов снова стали гражданские системы жизнеобеспечения.

"Враг атаковал объект критической инфраструктуры в Днепре, — сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа. — Информацию о пострадавших в настоящее время уточняем. Угроза для города продолжается, поэтому до отбоя воздушной тревоги обязательно оставайтесь в безопасных местах".

В результате враждебных попаданий серьезные повреждения получила энергетическая инфраструктура региона. Российские ракеты повлекли за собой масштабное обесточивание не только в областном центре, но и в близлежащих громадах.

"Из-за вражеской атаки без электроснабжения осталось более 30 тысяч жителей, — отметил впоследствии руководитель ДнепрОВА Александр Ганжа, очерчивая масштабы разрушений. — Обесточение зафиксировано в Павлоградском и Синельниковском районах, а также в городе Самар. Наши аварийные бригады энергетиков безотлагательно начнут восстановительные работы, как только это позволит ситуация безопасности".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня утром враг уже атаковал город "Бандеролями".



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