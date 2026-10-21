Массированный удар по Днепру «Бандеролями»: тысячи людей остались без света

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Недилько Ксения
Сегодня днем Днепр вздрогнул от мощной и массированной воздушной атаки. Российские оккупационные войска нанесли массированный удар по городу, применив ракеты типа "Бандероль". По информации профильных мониторинговых сообществ, захватчики выпустили по областному центру в том числе и кассетные боеприпасы.
Иллюстративное фото
Местные жители насчитали по меньшей мере 10 громких взрывов, раздавшихся в разных районах. Во время вражеского налета в домах днепрян начал массово мигать и исчезать свет.
Целью российских террористов снова стали гражданские системы жизнеобеспечения.
В результате враждебных попаданий серьезные повреждения получила энергетическая инфраструктура региона. Российские ракеты повлекли за собой масштабное обесточивание не только в областном центре, но и в близлежащих громадах.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня утром враг уже атаковал город "Бандеролями".