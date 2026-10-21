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Масований удар по Дніпру «Бандеролями»: тисячі людей залишилися без світла

Обстріл Дніпра касетними боєприпасами: у місті зникало світло, під ударом — критична інфраструктура

21 жовтня 2026, 15:00
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Недилько Ксения

Сьогодні вдень Дніпро здригнувся від потужної та масованої повітряної атаки. Російські окупаційні війська завдали масованого удару по місту, застосувавши ракети типу "Бандероль". За інформацією профільних моніторингових спільнот, загарбники випустили по обласному центру зокрема й касетні боєприпаси.

Масований удар по Дніпру «Бандеролями»: тисячі людей залишилися без світла

Ілюстративне фото

Місцеві мешканці нарахували щонайменше 10 гучних вибухів, які пролунали у різних районах. Під час ворожого нальоту в оселях дніпрян почало масово блимати та зникати світло.

Ціллю російських терористів знову стали цивільні системи життєзабезпечення.

"Ворог атакував об’єкт критичної інфраструктури у Дніпрі, — повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. — Інформацію про постраждалих наразі уточнюємо. Загроза для міста все ще триває, тому до відбою повітряної тривоги обов'язково залишайтеся у безпечних місцях".

Унаслідок ворожих влучань серйозних пошкоджень зазнала енергетична інфраструктура регіону. Російські ракети спричинили масштабне знеструмлення не лише в обласному центрі, а й у прилеглих громадах.

"Через ворожу атаку без електропостачання залишилися понад 30 тисяч мешканців, — зазначив згодом керівник ДніпрОВА Олександр Ганжа, окреслюючи масштаби руйнувань. — Знеструмлення зафіксовані у Павлоградському та Синельниківському районах, а також у місті Самар. Наші аварійні бригади енергетиків невідкладно розпочнуть відновлювальні роботи, щойно це дозволить безпекова ситуація".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні зранку ворог вже атакував місто "Бандеролями".



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