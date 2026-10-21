Масований удар по Дніпру «Бандеролями»: тисячі людей залишилися без світла

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Недилько Ксения
Сьогодні вдень Дніпро здригнувся від потужної та масованої повітряної атаки. Російські окупаційні війська завдали масованого удару по місту, застосувавши ракети типу "Бандероль". За інформацією профільних моніторингових спільнот, загарбники випустили по обласному центру зокрема й касетні боєприпаси.
Ілюстративне фото
Місцеві мешканці нарахували щонайменше 10 гучних вибухів, які пролунали у різних районах. Під час ворожого нальоту в оселях дніпрян почало масово блимати та зникати світло.
Ціллю російських терористів знову стали цивільні системи життєзабезпечення.
Унаслідок ворожих влучань серйозних пошкоджень зазнала енергетична інфраструктура регіону. Російські ракети спричинили масштабне знеструмлення не лише в обласному центрі, а й у прилеглих громадах.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні зранку ворог вже атакував місто "Бандеролями".