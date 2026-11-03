«Это сплошной ужас»: мэр Днепра рассказал об эвакуации неизлечимо больных и масштабных разрушениях в городе

Российская ракета попала в один из самых уязвимых социальных объектов Днепра — городской хоспис, где находились смертельно больные пожилые люди. О циничном преступлении окупантов и масштабных разрушениях гражданской инфраструктуры сообщил городской голова Днепра Борис Филатов, обнародовав кадры разрушений медицинского учреждения.

Борис Филатов, мэр Днепра

"Я понимаю, что сейчас нарушаю этику, – откровенно признал глава города. — В отличие от некоторых деятелей, я никогда не позволял себе пиариться на больных и раненых. Но я хочу, чтобы сейчас эти фото увидело как можно больше людей".

Мэр подчеркнул, что это военное преступление должно получить максимальную международную огласку, ведь под огнем оказались те, кто вообще не может себя защитить.

"Особенно политиков и дипломатов. Особенно за границей, — акцентировал Филатов и добавил: — Это днепровский хоспис. Это пожилые смертельно больные люди. Это российская ракета. Весь мир должен это увидеть".

Из-за разрушения лечебного корпуса власти вынуждены срочно эвакуировать пациентов. По словам городского головы, почти полсотни неизлечимо больных людей из разбитого заведения сейчас перевозят в другие медицинские учреждения города, причем самому старшему из эвакуированных уже исполнилось 90 лет. Чиновник напомнил, что община только недавно завершила ремонт этого пространства. Для днепрян и внутренних переселенцев это было одно из немногих мест, где оказывали надлежащий уход.

"Теперь все это уничтожено российской ракетой", — констатировал мэр.

Кроме медицинского сектора, существенно пострадал жилмассив и образовательные учреждения города. В Днепре изуродованы и полуразрушены 20 жилых домов, разбито более 1 тысячи окон, кое-где вырваны двери и батареи. Волной задел гимназию, детсад, музыкальную школу, библиотеку, ПК "Энергетик" и амбулаторию Всемирного банка. Также удар пришелся на систему водоснабжения.

"Поврежден также водозабор, так что в так называемой старой части Приднепровска нет воды, — сообщил Филатов, заверив, что специалисты уже ищут техническое решение для восстановления услуги. — На месте коммунальщики, благотворители, представители городских служб. Все работают. Но это сплошной ужас".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что количество раненых в Днепре стремительно увеличивается, уже известно об одном погибшем человеке.