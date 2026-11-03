«Це суцільний жах»: мер Дніпра розповів про евакуацію невиліковно хворих та масштабні руйнування у місті

Російська ракета поцілила в один із найвразливіших соціальних об'єктів Дніпра — міський хоспіс, де перебували смертельно хворі люди похилого віку. Про цинічний злочин окупантів та масштабні руйнування цивільної інфраструктури повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, оприлюднивши кадри руйнувань медичного закладу.

Борис Філатов, мер Дніпра

"Я розумію, що зараз порушую етику, — відверто визнав очільник міста. — На відміну від деяких “діячів”, я ніколи не дозволяв собі піаритися на хворих та поранених. Але я хочу, щоб зараз ці фото побачило як можна більше людей".

Мер наголосив, що цей воєнний злочин має отримати максимальний міжнародний розголос, адже під вогнем опинилися ті, хто взагалі не може себе захистити.

"Особливо політиків та дипломатів. Особливо за кордоном, — акцентував Філатов і додав: — Це — дніпровський хоспіс. Це — літні смертельно хворі люди. Це — російська ракета. Весь світ повинен це побачити".

Через руйнування лікувального корпусу влада змушена терміново евакуювати пацієнтів. За словами міського голови, майже пів сотні невиліковно хворих людей із розбитого закладу нині перевозять до інших медичних установ міста, причому найстаршому з евакуйованих уже виповнилося 90 років. Посадовець нагадав, що громада лише нещодавно завершила ремонт цього простору. Для дніпрян та внутрішніх переселенців це було одне з небагатьох місць, де надавали належний догляд.

"Тепер усе це знищено російською ракетою", — констатував мер.

Окрім медичного сектору, суттєво постраждав житловий масив та освітні заклади міста. У Дніпрі понівечені та напівзруйновані 20 житлових будинків, потрощено понад 1 тисячу вікон, подекуди вирвані двері та батареї. Хвилею зачепило гімназію, дитсадок, музичну школу, бібліотеку, ПК "Енергетик" та амбулаторію Світового банку. Також удар припав на систему водопостачання.

"Пошкоджено також водозабір, тож у так званій старій частині Придніпровська немає води, — повідомив Філатов, запевнивши, що фахівці вже шукають технічне рішення для відновлення послуги. — На місці комунальники, благодійники, представники міських служб. Усі працюють. Але це — суцільний жах".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що кількість поранених у Дніпрі стрімко збільшується, вже відомо про одну загиблу людину.