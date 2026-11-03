«Це суцільний жах»: мер Дніпра розповів про евакуацію невиліковно хворих та масштабні руйнування у місті

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Недилько Ксения
Російська ракета поцілила в один із найвразливіших соціальних об'єктів Дніпра — міський хоспіс, де перебували смертельно хворі люди похилого віку. Про цинічний злочин окупантів та масштабні руйнування цивільної інфраструктури повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, оприлюднивши кадри руйнувань медичного закладу.
Борис Філатов, мер Дніпра
Мер наголосив, що цей воєнний злочин має отримати максимальний міжнародний розголос, адже під вогнем опинилися ті, хто взагалі не може себе захистити.
Через руйнування лікувального корпусу влада змушена терміново евакуювати пацієнтів. За словами міського голови, майже пів сотні невиліковно хворих людей із розбитого закладу нині перевозять до інших медичних установ міста, причому найстаршому з евакуйованих уже виповнилося 90 років. Посадовець нагадав, що громада лише нещодавно завершила ремонт цього простору. Для дніпрян та внутрішніх переселенців це було одне з небагатьох місць, де надавали належний догляд.
Окрім медичного сектору, суттєво постраждав житловий масив та освітні заклади міста. У Дніпрі понівечені та напівзруйновані 20 житлових будинків, потрощено понад 1 тисячу вікон, подекуди вирвані двері та батареї. Хвилею зачепило гімназію, дитсадок, музичну школу, бібліотеку, ПК "Енергетик" та амбулаторію Світового банку. Також удар припав на систему водопостачання.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що кількість поранених у Дніпрі стрімко збільшується, вже відомо про одну загиблу людину.