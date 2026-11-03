До 22 часов без света: эксперт предупредил о критическом ухудшении ситуации с электричеством в Днепре

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Недилько Ксения
Российские обстрелы соседнего региона спровоцировали серьезные проблемы с энергоснабжением в нескольких областях Украины, в том числе и на Днепропетровщине. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил, что жителям следует готовиться к существенному продлению продолжительности ограничений, поскольку свет могут давать только на считанные часы.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
По его оценкам, именно эти три юго-восточных региона сейчас находятся в зоне наибольшего риска, поскольку местные энергоузлы понесли ощутимые потери.
Повреждение мощностей генерации заставляет операторов существенно пересматривать действующие лимиты потребления в направлении усиления ограничений.
Спрогнозировать точное время восстановления стабильного питания трудно, а предыдущие графики выглядят крайне тревожно для бытовых потребителей.
Жителей призывают заблаговременно позаботиться о запасах воды, заряжать павербанки и альтернативные источники питания.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что количество мирных жителей, получивших травмы в результате масштабной ракетной атаки российских войск на Днепр, стремительно увеличивается. Враг попал в жилую застройку гражданского микрорайона, повлекшие значительные разрушения и возгорания.