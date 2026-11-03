До 22 часов без света: эксперт предупредил о критическом ухудшении ситуации с электричеством в Днепре

Российские обстрелы соседнего региона спровоцировали серьезные проблемы с энергоснабжением в нескольких областях Украины, в том числе и на Днепропетровщине. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил, что жителям следует готовиться к существенному продлению продолжительности ограничений, поскольку свет могут давать только на считанные часы.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Удары были по Запорожской области, – сообщил специалист, анализируя текущую ситуацию в энергосистеме после вражеской атаки. — Это основной удар по генерации электроэнергии, которая находится в Запорожской области. И это напрямую влияет не только на саму Запорожскую область, а это коснется и Николаевской области, и коснется и Днепропетровской области".

По его оценкам, именно эти три юго-восточных региона сейчас находятся в зоне наибольшего риска, поскольку местные энергоузлы понесли ощутимые потери.

Повреждение мощностей генерации заставляет операторов существенно пересматривать действующие лимиты потребления в направлении усиления ограничений.

"Поэтому в этих трех областях будут самые большие проблемы, — подчеркивает Олег Попенко, подчеркивая, что продолжительность обесточений выйдет на новый критический уровень: — Они и так там огромные проблемы, просто время отключения в этих областях будет гораздо больше".

Спрогнозировать точное время восстановления стабильного питания трудно, а предыдущие графики выглядят крайне тревожно для бытовых потребителей.

"Я посмотрел перед эфиром графики, так в той же Запорожской, Днепропетровской области графики по 20 часов без света, по 20–22 часа", — констатировал эксперт.

Жителей призывают заблаговременно позаботиться о запасах воды, заряжать павербанки и альтернативные источники питания.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что количество мирных жителей, получивших травмы в результате масштабной ракетной атаки российских войск на Днепр, стремительно увеличивается. Враг попал в жилую застройку гражданского микрорайона, повлекшие значительные разрушения и возгорания.