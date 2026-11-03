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До 22 годин без світла: експерт попередив про критичне погіршення ситуації з електрикою у Дніпрі

Наслідки обстрілу Запоріжжя: три області України опинилися на межі тривалого блекауту

3 листопада 2026, 15:56
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Недилько Ксения

Російський обстріл сусіднього регіону спровокував серйозні проблеми з енергопостачанням у кількох областях України, зокрема й на Дніпропетровщині. Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко попередив, що мешканцям варто готуватися до суттєвого подовження тривалості обмежень, оскільки світло можуть давати лише на лічені години.

До 22 годин без світла: експерт попередив про критичне погіршення ситуації з електрикою у Дніпрі

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"Удари були по Запорізькій області, — повідомив фахівець, аналізуючи поточну ситуацію в енергосистемі після ворожої атаки. — Це основний удар був по генерації електроенергії, яка знаходиться в Запорізькій області. І це напряму впливає не тільки на саму Запорізьку область, а це зачепить і Миколаївську область, і зачепить і Дніпропетровську область".

За його оцінками, саме ці три південно-східні регіони наразі перебувають у зоні найбільшого ризику, оскільки місцеві енерговузли зазнали відчутних втрат.

Пошкодження потужностей генерації змушує операторів суттєво переглядати чинні ліміти споживання у бік посилення обмежень.

"Тому в цих трьох областях будуть найбільші проблеми, — наголошує Олег Попенко, підкреслюючи, що тривалість знеструмлень вийде на новий критичний рівень: — Вони і так там величезні проблеми, просто час відключення в цих областях буде набагато більшим".

Спрогнозувати точний час відновлення стабільного живлення наразі важко, а попередні графіки виглядають вкрай тривожно для побутових споживачів.

"Я подивився перед ефіром графіки, то в тій же Запорізькій, Дніпропетровській області графіки по 20 годин без світла, по 20–22 години", — констатував експерт.

Мешканців закликають завчасно подбати про запаси води, заряджати павербанки та альтернативні джерела живлення.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що кількість мирних мешканців, які отримали травми внаслідок масштабної ракетної атаки російських військ на Дніпро, стрімко збільшується. Ворог поцілив у житлову забудову цивільного мікрорайону, спричинивши значні руйнування та займання.



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