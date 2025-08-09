logo

Днепр в дыму: что известно об утреннем ракетном ударе РФ
Днепр в дыму: что известно об утреннем ракетном ударе РФ

В результате российского удара трое раненых, разрушенные здания и авто

9 августа 2025, 08:20
Автор:
Кравцев Сергей

Российская оккупационная армия утром 9 августа нанесла ракетный удар по Днепру. В городе зафиксированы разрушения, есть пострадавшие. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Днепр в дыму: что известно об утреннем ракетном ударе РФ

Взрывы в Днепре. Фото: ГСЧС

Известно, что в результате ракетного удара по Днепру пострадали три человека – 41-летняя женщина и мужчины 21 и 29 лет. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Также зафиксированы разрушения на территории предприятия. 

"Разбиты и авто, здание, которое не эксплуатировалось. Возник пожар", — пишет Лысак.

Стоит отметить, около шести утра Воздушные силы сообщали о скоростной цели в направлении Днепра, а уже через несколько минут местные СМИ писали о взрыве в городе.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 1 августа 2025 года военные России атаковали территорию Синельниковского района Днепропетровщины с применением беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Днепропетровской областной прокуратуры.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские войска ночью 28 июля атаковали несколько районов Днепропетровской области ударными беспилотниками. В результате обстрелов пострадали люди, сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. По его словам, Никопольский район подвергся атакам беспилотников и артиллерии. Пострадали Марганецкая, Мировская, Красногригорьевская и Покровская общины.

Ранее "Комментарии" писали – россияне приближаются к Днепропетровщине – что говорят в DeepState.




Источник: https://t.me/dnipropetrovskaODA/23484
