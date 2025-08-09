Днепр в дыму: что известно об утреннем ракетном ударе РФ

Российская оккупационная армия утром 9 августа нанесла ракетный удар по Днепру. В городе зафиксированы разрушения, есть пострадавшие. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Взрывы в Днепре. Фото: ГСЧС

Известно, что в результате ракетного удара по Днепру пострадали три человека – 41-летняя женщина и мужчины 21 и 29 лет. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Также зафиксированы разрушения на территории предприятия.

"Разбиты и авто, здание, которое не эксплуатировалось. Возник пожар", — пишет Лысак.

Стоит отметить, около шести утра Воздушные силы сообщали о скоростной цели в направлении Днепра, а уже через несколько минут местные СМИ писали о взрыве в городе.

