В ночь на 1 августа 2025 года военные России атаковали территорию Синельниковского района Днепропетровщины с применением беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Днепропетровской областной прокуратуры.

Обстрел Днепропетровщины: под завалами оказались трое детей

В результате удара по Покровской громаде разрушен частный жилой дом. Из-под завалов достали троих детей, которые госпитализированы в больницу. В двух из них, в частности, осколочные ранения и контузии.

По данным начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, дети, которых утром извлекли из-под завалов дома на Синельниковщине, госпитализированы.

По словам врачей, состояние 4-летнего мальчика тяжелое. 15-летняя девочка – в состоянии средней тяжести.

Им оказывают всю необходимую медпомощь.

По данным ГСЧС, спасатели ликвидировали последствия ночной российской атаки по гражданской инфраструктуре Синельниковского района. В результате обстрела пострадала 35-летняя женщина.

Возникло несколько очагов возгораний: пламя охватило два фермерских хозяйства, здание лицея, почтовое отделение и территории одного из частных домовладений.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Киеве в результате массированной комбинированной атаки ночью с 30 на 31 июля по столице в Святошинском районе уничтожен целый подъезд жилого дома, под завалами люди. В Святошинском районе разрушен подъезд жилого дома. Экстренные службы работают. Также вспыхнули пожары в нескольких нежилых постройках.

В Соломенском районе повреждены квартиры в нескольких домах. Горели автомобили. Также пожары и повреждения в нескольких локациях нежилой застройки. В Голосеевском районе есть поврежденные дома. В частности, школы и детского сада. В Шевченковском районе ударной волной выбило окна в детском отделении медучреждения. Позже президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео ракетного удара по киевскому дому.

28 человек погибли, среди которых 3 детей – 2,6 и 17 лет. 159 пострадали, в том числе 16 детей.

Работы продолжаются. Информация обновляется.