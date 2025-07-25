Армия РФ не имеет существенных успехов на Сумщине, а на Днепропетровщине приблизилась к админгранице. Об этом сообщил аналитик платформы DeepState Руслан Микула, комментируя заявление Зеленского о ситуации на фронте в эфире КИЕВ24.

Россияне приближаются к Днепропетровщине – что говорят в DeepState

По его словам, на Сумщине находятся значительные силы противника, ранее участвовавшие в восстановлении контроля над Курщиной. Они не имеют существенных успехов: немного продвинулись возле Юнаковки, однако потеряли Андреевку.

В Днепропетровской области ситуация более сложная — там россияне приблизились к административным границам.

Отметим, что президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не может продвигаться на фронте, но давление продолжается по всем направлениям: продвижение на Днепровщине больше выглядит как информационная победа России, тогда как в Сумской области ВСУ за месяц улучшили свои позиции.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что две области Украине необходимо переименовать в рамках закона о декоммунизации – Днепропетровске и Кировоградской, таким образом, как и были переименованы их областные центры. Об этом в интервью Укринформ сообщил Александр Алферов, глава Украинского института национальной памяти.

"Безусловно, речь идет о Днепропетровской области и Кировоградской области. Мы сегодня имеем прекрасные переименования этих областных центров: город Днепр – как, собственно, себя днепряне всегда называли, и город Кропивницкий. И сегодня это процедура, которая лежит в плоскости изменения к Конституции", – отметил глава УИНП. Он отметил, что сейчас эта процедура невозможна, к тому же есть вопрос, как именно переименовывать регионы.