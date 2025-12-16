Золоті прикраси відомих світових брендів, які продавали в Одесі, виявилися підробкою

Рубрики
В Одесі продавали золото під виглядом відомих світових брендів продавали. В Бюро економічної безпеки повідомили, що припинили діяльність групи осіб, які організували незаконний продаж золотих прикрас, коштовностей та аксесуарів під виглядом всесвітньовідомих брендів. Ювелірні вироби продавали через мережу роздрібних магазинів у торгових центрах.
Золоті прикраси. Фото БЕБ
Детективи встановили, що на території Одеській області фігуранти організували роботу мережі ювелірних магазинів. Продавали у вільному доступі підроблені ювелірні прикраси та коштовності. Крім того, замовлення приймали через соціальні мережі та застосунки, і надсилали поштою по всій території України.
Проводиться досудове розслідування у кримінальному правопорушенні за ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України (незаконне використання знаку для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару). У БЕБ повідомили, що встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.
