Золоті прикраси відомих світових брендів, які продавали в Одесі, виявилися підробкою

В Одесі продавали золото під виглядом відомих світових брендів продавали. В Бюро економічної безпеки повідомили, що припинили діяльність групи осіб, які організували незаконний продаж золотих прикрас, коштовностей та аксесуарів під виглядом всесвітньовідомих брендів. Ювелірні вироби продавали через мережу роздрібних магазинів у торгових центрах.

Золоті прикраси. Фото БЕБ

“До територіального управління із заявою звернувся представник компанії правовласника торгової марки та повідомив, що група осіб незаконно використовує логотип всесвітньовідомої ювелірної компанії. Продаж підробленої продукції під виглядом бренду завдає шкоди правовласникам в особливо великих розмірах”, — повідомили в БЕБ.

Детективи встановили, що на території Одеській області фігуранти організували роботу мережі ювелірних магазинів. Продавали у вільному доступі підроблені ювелірні прикраси та коштовності. Крім того, замовлення приймали через соціальні мережі та застосунки, і надсилали поштою по всій території України.

“Під час санкціонованих обшуків у місцях збуту ювелірних виробів детективи вилучили підроблені золоті прикраси вартістю майже 4,6 млн грн. Крім того, припинили діяльність цеху, де фігуранти незаконно виготовляли коштовності під логотипом відомих торгівельних марок”, — повідомили в БЕБ.

Проводиться досудове розслідування у кримінальному правопорушенні за ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України (незаконне використання знаку для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару). У БЕБ повідомили, що встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Україну заполонив підроблений алкоголь відомих брендів.