Золотые украшения известных мировых брендов, которые продавали в Одессе, оказались подделкой

В Одессе продавали золото под видом известных мировых брендов. В Бюро экономической безопасности сообщили, что прекратили деятельность группы лиц, организовавших незаконную продажу золотых украшений, драгоценностей и аксессуаров под видом всемирно известных брендов. Ювелирные изделия продавали по сети розничных магазинов в торговых центрах.

Золотые украшения. Фото БЭБ

"К территориальному управлению с заявлением обратился представитель компании правообладателя торговой марки и сообщил, что группа лиц незаконно использует логотип всемирно известной ювелирной компании. Продажа поддельной продукции под видом бренда наносит ущерб правообладателям в особо крупных размерах", — сообщили в БЭБ.

Детективы установили, что на территории Одесской области фигуранты организовали работу сети ювелирных магазинов. Продавали в свободном доступе поддельные ювелирные украшения и драгоценности. Кроме того, заказы принимали через социальные сети и приложения и посылали по почте по всей территории Украины.

"При санкционированных обысках в местах сбыта ювелирных изделий детективы изъяли поддельные золотые украшения стоимостью почти 4,6 млн грн. Кроме того, прекратили деятельность цеха, где фигуранты незаконно производили драгоценности под логотипом известных торговых марок", — сообщили в БЭБ.

Проводится досудебное расследование по уголовному правонарушению по ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменное наименование, квалифицированное указание происхождения товара). В БЭБ сообщили, что устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

