Золотые украшения известных мировых брендов, которые продавали в Одессе, оказались подделкой

Кречмаровская Наталия
В Одессе продавали золото под видом известных мировых брендов. В Бюро экономической безопасности сообщили, что прекратили деятельность группы лиц, организовавших незаконную продажу золотых украшений, драгоценностей и аксессуаров под видом всемирно известных брендов. Ювелирные изделия продавали по сети розничных магазинов в торговых центрах.
Золотые украшения. Фото БЭБ
Детективы установили, что на территории Одесской области фигуранты организовали работу сети ювелирных магазинов. Продавали в свободном доступе поддельные ювелирные украшения и драгоценности. Кроме того, заказы принимали через социальные сети и приложения и посылали по почте по всей территории Украины.
Проводится досудебное расследование по уголовному правонарушению по ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменное наименование, квалифицированное указание происхождения товара). В БЭБ сообщили, что устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.
